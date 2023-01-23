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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Белгороде пройдёт масштабная книжная ярмарка в поддержку детей с онкологией

Сегодня, 14:07
Фото: «Святое Белогорье против детского рака»
Мероприятие состоится уже в эту субботу. Книги можно будет забрать за пожертвование «Святому Белогорью против детского рака».

В субботу, 28 января, жителей Белгорода приглашают на масштабную книжную ярмарку. С 10:00 до 17:00 на Архиерейской, 8 в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями можно будет приобрести книги за пожертвование. Вход на ярмарку свободный.

Всего белгородцам представят порядка 2000 книг в хорошем и отличном состоянии. В частности, обещают литературу по психологии, кулинарии, детскую литературу, детективы и романы. Мероприятие проводят для сбора средств на помощь детям с онкологией.

Фото: «Святое Белогорье против детского рака»
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Белгород#Ярмарка#Книжная ярмарка#Святое Белогорье против детского рака#Общество
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