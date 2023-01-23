В Белгороде пройдёт масштабная книжная ярмарка в поддержку детей с онкологией

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В субботу, 28 января, жителей Белгорода приглашают на масштабную книжную ярмарку. С 10:00 до 17:00 на Архиерейской, 8 в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями можно будет приобрести книги за пожертвование. Вход на ярмарку свободный.
Всего белгородцам представят порядка 2000 книг в хорошем и отличном состоянии. В частности, обещают литературу по психологии, кулинарии, детскую литературу, детективы и романы. Мероприятие проводят для сбора средств на помощь детям с онкологией.