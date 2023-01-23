В Белгороде адвокат похитил часть денег клиентки, полученных ею от страховой компании

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Бывший член региональной Адвокатской палаты обманом получил деньги от клиентки, которая добивалась компенсации за смерть матери в ДТП. Точная сумма ущерба не называется.
Сотрудники УФСБ пресекли мошенническую деятельность обвиняемого. Известно, что адвокат оказывал юридические услуги по взысканию денежных средств со страховой компании в пользу жительницы Белгорода. Он похитил часть суммы и продолжительное время вводил потерпевшую в заблуждение.
Против адвоката возбудили уголовное дело. За совершённое преступление мужчину приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Суд учёл смягчающие обстоятельства и содействие обвиняемого следствию. Белгородца также лишили звания адвоката и обязали выплатить ущерб. Приговор вступил в законную силу.