В Белгороде адвокат похитил часть денег клиентки, полученных ею от страховой компании

Сотрудники УФСБ пресекли мошенническую деятельность обвиняемого. Известно, что адвокат оказывал юридические услуги по взысканию денежных средств со страховой компании в пользу жительницы Белгорода. Он похитил часть суммы и продолжительное время вводил потерпевшую в заблуждение.