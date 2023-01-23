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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Белгороде адвокат похитил часть денег клиентки, полученных ею от страховой компании

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI

Белгородского адвоката поймали на мошенничестве, оштрафовали и лишили статуса

Обвиняемый в течение длительного времени вводил женщину в заблуждение и своими действиями нанёс ей значительный ущерб. Сумма не уточняется. Подробности происшествия сообщили в региональном управлении ФСБ.

Бывший член региональной Адвокатской палаты обманом получил деньги от клиентки, которая добивалась компенсации за смерть матери в ДТП. Точная сумма ущерба не называется.

Сотрудники УФСБ пресекли мошенническую деятельность обвиняемого. Известно, что адвокат оказывал юридические услуги по взысканию денежных средств со страховой компании в пользу жительницы Белгорода. Он похитил часть суммы и продолжительное время вводил потерпевшую в заблуждение.

Против адвоката возбудили уголовное дело. За совершённое преступление мужчину приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Суд учёл смягчающие обстоятельства и содействие обвиняемого следствию. Белгородца также лишили звания адвоката и обязали выплатить ущерб. Приговор вступил в законную силу.

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