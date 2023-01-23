В 2022 году в Белгородской области установили 185 детских спортивных площадок

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях сообщил, что за 2022 год по всему региону установили 185 детских спортивных площадок. На эти работы потратили порядка 500 млн рублей.
Очень рад, что вы, дорогие жители, принимали активное участие. Например, село Лаптевка в Ровеньском районе благодаря активному участию жителей, еще получило тренажеры и детскую площадку, помимо спортивной. А в Алексеевке к спортивной площадке пристроили площадку для мини-футбола, баскетбола, волейбола, и теперь не только дети, но и взрослые получили возможность заниматься спортом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В 2023 году над установкой новых спортивных площадок для детей продолжат работать в рамках проектов «Решаем вместе» и инициативного бюджетирования с депутатами областной думы.