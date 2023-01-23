Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме

Белгородец пожаловался на жизнь в аварийном доме, про который забыли. Жители пытаются бороться за свои права ещё с 2019 года. Спустя два года, в 2021, трёхэтажный дом № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде признали аварийным. Тогда здание решили снести, а жителям пообещали, что их переселят в октября 2022 года. Но с тех пор ничего не изменилось: дом не снесли, а люди продолжают жить всё там же.