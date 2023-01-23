Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Белгородец пожаловался на жизнь в аварийном доме, про который забыли. Жители пытаются бороться за свои права ещё с 2019 года. Спустя два года, в 2021, трёхэтажный дом № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде признали аварийным. Тогда здание решили снести, а жителям пообещали, что их переселят в октября 2022 года. Но с тех пор ничего не изменилось: дом не снесли, а люди продолжают жить всё там же.
Детей невозможно купать. Дом в больших трещинах, плесень везде. Жить невозможно. Уже страшно не от того, что может что-то прилететь со стороны запада, а от того, что потолки сыплются и разваливается дом.
Александр Щербаков, житель аварийного дома в Белгороде
Ответил на сообщение Александра новый мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, прорабатывается вопрос выделения денег из областного бюджета на расселение жителей дома № 16 на Михайловском шоссе.
Министерство ЖКХ Белгородской области совместно с министерством финансов и бюджетной политики области прорабатывает возможность выделения денежных средств из регионального бюджета на расселение вашего дома. Решается вопрос о включении его в областную программу переселения, действующую до 2025 года.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Жителя бывшего общежития Александра такой ответ не устроил. Он считает, что ещё два года дом не выстоит.
Отметим, что ранее белгородцы из этого дома рассказали, что в здании в душе из вентиляции падают трупы голубей.