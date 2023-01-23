Сразу в двух местах одного района в Белгородской области нашли бешеных животных

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Карантин по бешенству животных ввели сразу в двух населённых пунктах Красногвардейского района. Ограничительные мероприятия действуют в Бирюче на улице Вознесенской и в селе Плюхино на улице Заречной.
В обоих случаях карантин ввели на 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного. Неблагополучными по бешенству обозначили пункты в радиусе 500 метров от очагов вируса.
Ранее карантин ввели в приграничном Ровеньском районе в селе Айдар. Также ограничительные мероприятия действуют в селе Кубраки Вейделевского района. В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщали, что заражёнными животными оказались домашние кошка и собака.