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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Сразу в двух местах одного района в Белгородской области нашли бешеных животных

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI

Карантин из-за бешенства ввели в очередном районе Белгородской области

Оба населённых пункта находятся в Красногвардейском районе. Соответствующее постановление опубликовало областное правительство.

Карантин по бешенству животных ввели сразу в двух населённых пунктах Красногвардейского района. Ограничительные мероприятия действуют в Бирюче на улице Вознесенской и в селе Плюхино на улице Заречной.

В обоих случаях карантин ввели на 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного. Неблагополучными по бешенству обозначили пункты в радиусе 500 метров от очагов вируса.

Ранее карантин ввели в приграничном Ровеньском районе в селе Айдар. Также ограничительные мероприятия действуют в селе Кубраки Вейделевского района. В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщали, что заражёнными животными оказались домашние кошка и собака.

В приграничье Белгородской области ввели карантин из-за бешенства
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#Карантин#Ограничения#Бешенство#Белгородская область#Красногвардейский район#Ровеньский район#Вейделевский район#Наталья Корявых#Бирюч
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