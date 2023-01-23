Следователи проверят условия проживания в аварийном доме после новости «Бел.Ру»

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Утром 23 января редакция «Бел.Ру» писала о том, как живут жители дома 16 по Михайловскому шоссе: весь дом в больших трещинах, на стенах и потолке плесень. Их дом признан аварийным с 2021 года, а в 2022 году жителей обещали переселить. Но дело с места так и не сдвинулось. До сегодняшнего вечера.
После публикации «Бел.Ру» руководитель СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров поручил организовать доследственную проверку по признаку халатности — статья 293 УК РФ.
Следователи опросят жильцов дома, изучат всю имеющуюся документацию, а затем дадут правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц администрации Белгорода.