Следователи проверят условия проживания в аварийном доме после новости «Бел.Ру»

Утром 23 января редакция «Бел.Ру» писала о том, как живут жители дома 16 по Михайловскому шоссе: весь дом в больших трещинах, на стенах и потолке плесень. Их дом признан аварийным с 2021 года, а в 2022 году жителей обещали переселить. Но дело с места так и не сдвинулось. До сегодняшнего вечера.