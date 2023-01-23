Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Белгородской области

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI

На ремонт дорог в Белгородской области в 2023 году потратят 6,7 млрд рублей

В регионе в текущем году продолжат ремонтировать дороги. Всего обновят дорожные полотна на 110 участках. На эти цели выделили 6,7 млрд рублей.

Как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве, в 2023 году в Белгородской области планируют отремонтировать 337,6 км автомобильных дорог, из них:

  • 145,9 км регионального и межмуниципального значения;
  • 137,7 км автодорог местного значения;
  • 54,0 км автодорог федерального значения.

В целом ремонт будет выполняться на более 110 автомобильных дорогах в 22 муниципалитетах области. На эти цели в текущем году выделили 6,7 млрд рублей, из них:

  • областной бюджет — 4,4 млрд рублей;
  • федеральный бюджет — 2,2 млрд рублей;
  • бюджеты муниципальных образований — 56 млн рублей.

Ремонтировать дороги будут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

 

В Белгороде из-за ремонта дорог изменится схема движения по пр. Богдана Хмельницкого
Узнать подробнее
Читайте также:
Ремонт дорог по нацпроекту в Белгородской области планируют завершить в июнеБелгородцам рассказали о плюсах и минусах дороги на Костюкова после ремонтаК белгородским подрядчикам по ремонту дорог подали иски в суд из-за долгов
#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Белгородская область#Ремонт дорог#Финансирование#Планы#Касается каждого
Подпишитесь
Успеть за два дня: смогут ли белгородцы купить авто не по бешеной цене?
3 марта 2022, 06:32
Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
Сегодня, 08:17
Памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом
Сегодня, 11:33
После громкой ночи в Белгороде находят обломки сбитых предметов
Сегодня, 06:37
В мэрии объяснили, почему спустя месяц после обстрела не отремонтировали окна в доме
Сегодня, 10:56
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 10:14