Сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Как сообщили «Бел.Ру» в региональном правительстве, в 2023 году в Белгородской области планируют отремонтировать 337,6 км автомобильных дорог, из них:
В целом ремонт будет выполняться на более 110 автомобильных дорогах в 22 муниципалитетах области. На эти цели в текущем году выделили 6,7 млрд рублей, из них:
Ремонтировать дороги будут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».