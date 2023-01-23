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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Шесть новых скважин водоснабжения построят в 2023 году в Белгородской области

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
В регионе до конца года построят шесть скважин. Они будут находиться в Борисовском, Ивнянском, Прохоровском районах и Шебекинском горокруге.
Сюжет
Вода

Для 5 тыс. белгородцев планируют улучшить качество водоснабжения путём постройки новых скважин. Они появятся в селе Журавка Прохоровского района, Покровке и Черенове Ивнянского района, Стригунах Борисовского района и Купино Шебекинского горокруга.

Как уточнили в правительстве области, в планах построить шесть скважин производительностью от 10 до 25 кубометров в час. Проекты уже прошли государственную экспертизу.

Скважины обустроят в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области».

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#Наталья Корявых#Общество#Вода#Водоснабжение#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Прохоровский район#Ивнянский район#Борисовский район#Скважины#Касается каждого
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