Шесть новых скважин водоснабжения построят в 2023 году в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Для 5 тыс. белгородцев планируют улучшить качество водоснабжения путём постройки новых скважин. Они появятся в селе Журавка Прохоровского района, Покровке и Черенове Ивнянского района, Стригунах Борисовского района и Купино Шебекинского горокруга.
Как уточнили в правительстве области, в планах построить шесть скважин производительностью от 10 до 25 кубометров в час. Проекты уже прошли государственную экспертизу.
Скважины обустроят в рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области».