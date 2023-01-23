С подразделения «Белгранкорма» требуют 30 млн руб. возмещения вреда окружающей среде

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Согласно картотеке судебных дел, Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород». Ведомство требует взыскать с ответчика 30 млн рублей. Дело рассматривается в категории «Возмещение вреда — охрана окружающей среды».
В настоящее время материалы находятся в суде первой инстанции.
Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в компанию «Белгранкорм».
Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Белгранкорм — Великий Новгород» работает в Новгородской области с 2007 года и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.