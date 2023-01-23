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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

С подразделения «Белгранкорма» требуют 30 млн руб. возмещения вреда окружающей среде

Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции. Истцом выступило Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Согласно картотеке судебных дел, Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород». Ведомство требует взыскать с ответчика 30 млн рублей. Дело рассматривается в категории «Возмещение вреда — охрана окружающей среды».

В настоящее время материалы находятся в суде первой инстанции.

Чтобы узнать подробности, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в компанию «Белгранкорм».

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», фирма «Белгранкорм — Великий Новгород» работает в Новгородской области с 2007 года и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.

 

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#Кристина Семенчук#Арбитражный суд#Белгранкорм#Охрана окружающей среды#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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