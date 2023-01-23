С подразделения «Белгранкорма» требуют 30 млн руб. возмещения вреда окружающей среде

Согласно картотеке судебных дел, Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород». Ведомство требует взыскать с ответчика 30 млн рублей. Дело рассматривается в категории «Возмещение вреда — охрана окружающей среды».