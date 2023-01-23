Руководство «Эвертона» уволит тренера Лэмпарда

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард будет уволен в ближайшее время, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
Руководство клуба приняло решение отправить в отставку специалиста, поскольку команде так и не удается прервать неудачную серию игр.
«Эвертон» не выигрывает уже 10 матчей подряд и занимает 19-е место, находясь в зоне вылета из английской премьер-лиги.
Лэмпард работает с «Эвертоном» с января прошлого года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.