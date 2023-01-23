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Posted Сегодня, 16:48

Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Руководство «Эвертона» уволит тренера Лэмпарда

Сегодня, 16:48
Фото: pxhere.com
Команда не может выиграть 10 матчей подряд и находится в зоне вылета из АПЛ.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард будет уволен в ближайшее время, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ. 

Руководство клуба приняло решение отправить в отставку специалиста, поскольку команде так и не удается прервать неудачную серию игр. 

«Эвертон» не выигрывает уже 10 матчей подряд и занимает 19-е место, находясь в зоне вылета из английской премьер-лиги. 

Лэмпард работает с «Эвертоном» с января прошлого года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.

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