Руководство «Эвертона» уволит тренера Лэмпарда

Команда не может выиграть 10 матчей подряд и находится в зоне вылета из АПЛ.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард будет уволен в ближайшее время, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ. Руководство клуба приняло решение отправить в отставку специалиста, поскольку команде так и не удается прервать неудачную серию игр. «Эвертон» не выигрывает уже 10 матчей подряд и занимает 19-е место, находясь в зоне вылета из английской премьер-лиги. Лэмпард работает с «Эвертоном» с января прошлого года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса.