Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Ремонт бывших общежитий в Старом Осколе возьмут на особый контроль

Сегодня, 07:20
Фото: Татьяна Панарина / Bel.ru
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области замгубернатора Константин Полежаев рассказал Вячеславу Гладкову о ходе ремонтных работ в домах со статусом бывшего общежития.

Так, Вячеслав Гладков сообщил своему заместителю Константину Полежаеву, что намерен вместе с ним посетить Старый Оскол. Цель поездки — проверить ход ремонта домов со статусом бывших общежитий: на здания в микрорайонах Интернациональный и Молодогвардеец ранее пожаловались жильцы.

Напомним, что жители этих домов сообщили о плесени и отсутствии отопления. После публикации «Бел.Ру» на проблему отреагировала и местная прокуратура.

Тем не менее, в целом, по словам Гладкова, ремонтные работы прошли успешно.

На многих общежитиях был. У меня достаточно позитивное отношение к объёму выполненных работ. А если есть срыв, проблема, как в Старом Осколе, — то мы её решаем. Главное — не прячем под столом.
Вячеслав Гладков

Всего, по словам Полежаева, в план ремонта были внесены 28 домов, которые ранее имели статус общежития. Всего на работы потратили 1,099 млрд рублей — на данный момент программа выполнена на 99%.

Фото: правительство Белгородской области

Гладков работу оценил положительно и поручил главам также обратить внимание на благоустройство дворовых территорий: детских и спортивных площадок, асфальта.

По дополнению замгубернатора Ивана Будлова, 18 и 19 января проверили 28 домов. Там, где находили «недоделки», их быстро исправляли.

У 14 домов не было актов от приёмочной комиссии. Были случаи, когда «приёмку» сдавали не по итогам вечернего сбора жильцов, а по итогам опроса тех, кто на момент приезда бригады был дома.

Фото: правительство Белгородской области

Кроме того, в Алексеевке на момент проверки не был подшит карниз крыши, в Белгороде не завершили отделку помещений, а в Строителе в двухподъездном доме отремонтировали только один подъезд. Гладкова это удивило, но, по словам Полежаева, этот подъезд не относится к статусу бывшего общежития — ремонт лежит на плечах УК.

Гладков попросил у Будлова повторно посмотреть проблемные дома из его доклада в пятницу, чтобы к следующему совещанию представить по ним отчёт.

Как живут люди в бывших общежитиях? Живут тяжело. И мы им помогаем.
Вячеслав Гладков
Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»
Узнать подробнее
Читайте также:
Качество ремонта детского сада в Старом Осколе проверит специальная комиссия75 млн рублей федеральных средств потратят на ремонт ЦМИ в Старом ОсколеБелгородцы приняли ремонт школы за её снос
#Артем Черненко#Ремонт#Общежитие#Жалоба#Общество#Губернатор#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Иван Будлов
Подпишитесь
Главы шести районов будут отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья
Сегодня, 07:17
Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
Сегодня, 08:17
Белгородэнерго направит на ремонты 925 миллионов рублей
Сегодня, 09:00
После громкой ночи в Белгороде находят обломки сбитых предметов
Сегодня, 06:37
В водоканале рассказали о проблемах «БИКовского наследия» под Белгородом
Сегодня, 07:33
Мусор, вода, транспорт: топ проблем минувшей недели в Белгородской области
Сегодня, 06:49