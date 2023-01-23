Ремонт бывших общежитий в Старом Осколе возьмут на особый контроль

Кроме того, в Алексеевке на момент проверки не был подшит карниз крыши, в Белгороде не завершили отделку помещений, а в Строителе в двухподъездном доме отремонтировали только один подъезд. Гладкова это удивило, но, по словам Полежаева, этот подъезд не относится к статусу бывшего общежития — ремонт лежит на плечах УК.