Ремонт бывших общежитий в Старом Осколе возьмут на особый контроль

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:55
Так, Вячеслав Гладков сообщил своему заместителю Константину Полежаеву, что намерен вместе с ним посетить Старый Оскол. Цель поездки — проверить ход ремонта домов со статусом бывших общежитий: на здания в микрорайонах Интернациональный и Молодогвардеец ранее пожаловались жильцы.
Напомним, что жители этих домов сообщили о плесени и отсутствии отопления. После публикации «Бел.Ру» на проблему отреагировала и местная прокуратура.
Тем не менее, в целом, по словам Гладкова, ремонтные работы прошли успешно.
На многих общежитиях был. У меня достаточно позитивное отношение к объёму выполненных работ. А если есть срыв, проблема, как в Старом Осколе, — то мы её решаем. Главное — не прячем под столом.
Вячеслав Гладков
Всего, по словам Полежаева, в план ремонта были внесены 28 домов, которые ранее имели статус общежития. Всего на работы потратили 1,099 млрд рублей — на данный момент программа выполнена на 99%.
Гладков работу оценил положительно и поручил главам также обратить внимание на благоустройство дворовых территорий: детских и спортивных площадок, асфальта.
По дополнению замгубернатора Ивана Будлова, 18 и 19 января проверили 28 домов. Там, где находили «недоделки», их быстро исправляли.
У 14 домов не было актов от приёмочной комиссии. Были случаи, когда «приёмку» сдавали не по итогам вечернего сбора жильцов, а по итогам опроса тех, кто на момент приезда бригады был дома.
Кроме того, в Алексеевке на момент проверки не был подшит карниз крыши, в Белгороде не завершили отделку помещений, а в Строителе в двухподъездном доме отремонтировали только один подъезд. Гладкова это удивило, но, по словам Полежаева, этот подъезд не относится к статусу бывшего общежития — ремонт лежит на плечах УК.
Гладков попросил у Будлова повторно посмотреть проблемные дома из его доклада в пятницу, чтобы к следующему совещанию представить по ним отчёт.
Как живут люди в бывших общежитиях? Живут тяжело. И мы им помогаем.
Вячеслав Гладков