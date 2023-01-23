Работу ПВО, аварийный дом и «БИКовское наследие» обсуждали в понедельник белгородцы

Posted Вчера, 16:00
Published Вчера, 16:00
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Работа ПВО
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области. Ракету сбили неподалёку от села Казинка в Валуйском городском округе.
По данным главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Не зафиксировали и разрушений. Обломки ракеты упали в поле.
Страшнее прилётов
Белгородцы рассказали о жизни в аварийном общежитии и отметили, что это страшнее «прилётов со стороны запада». Трёхэтажный дом № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде признали аварийным ещё в 2021 году. Людям пообещали переселение в 2022 году, но этого так и не случилось.
Один из жителей рассказал, что дом весь в трещинах, везде плесень, сыплется потолок, а здание разваливается. Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил белгородцам, что вопрос выделения денег на расселение прорабатывается.
«БИКовское наследие»
В ГУП «Белоблводоканал» рассказали о проблемах «наследия БИКа». Материалы для проверки деятельности Белгородской ипотечной корпорации передали в прокуратуру. Всё это началось с затопленного фекальными стоками поля в Стрелецком-23А.
Интересно, что это не первая проблема подобного рода. В коммунальном предприятии сообщили, что в микрорайоне Новая Нелидовка — 5 очистные сооружения в эксплуатацию так и не ввели. Водоканал заключал договор как раз с БИКом. Полиция пока не занимается «наследием БИКа». Причиной стало отсутствие данных от властей.