Работу ПВО, аварийный дом и «БИКовское наследие» обсуждали в понедельник белгородцы

Белгородцы рассказали о жизни в аварийном общежитии и отметили, что это страшнее «прилётов со стороны запада». Трёхэтажный дом № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде признали аварийным ещё в 2021 году. Людям пообещали переселение в 2022 году, но этого так и не случилось.