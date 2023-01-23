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Posted Вчера, 16:00

Published Вчера, 16:00

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Работу ПВО, аварийный дом и «БИКовское наследие» обсуждали в понедельник белгородцы

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
Над Валуйском горокругом сработала система ПВО, жизнь в аварийном доме белгородцы назвали страшнее «прилётов со стороны запада», а в водоканале рассказали о «наследии БИКа».

Работа ПВО

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородской области. Ракету сбили неподалёку от села Казинка в Валуйском городском округе.

По данным главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Не зафиксировали и разрушений. Обломки ракеты упали в поле.

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью
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Страшнее прилётов

Белгородцы рассказали о жизни в аварийном общежитии и отметили, что это страшнее «прилётов со стороны запада». Трёхэтажный дом № 16 на Михайловском шоссе в Белгороде признали аварийным ещё в 2021 году. Людям пообещали переселение в 2022 году, но этого так и не случилось.

Один из жителей рассказал, что дом весь в трещинах, везде плесень, сыплется потолок, а здание разваливается. Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил белгородцам, что вопрос выделения денег на расселение прорабатывается.

Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
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«БИКовское наследие»

В ГУП «Белоблводоканал» рассказали о проблемах «наследия БИКа». Материалы для проверки деятельности Белгородской ипотечной корпорации передали в прокуратуру. Всё это началось с затопленного фекальными стоками поля в Стрелецком-23А.

Интересно, что это не первая проблема подобного рода. В коммунальном предприятии сообщили, что в микрорайоне Новая Нелидовка — 5 очистные сооружения в эксплуатацию так и не ввели. Водоканал заключал договор как раз с БИКом. Полиция пока не занимается «наследием БИКа». Причиной стало отсутствие данных от властей.

В водоканале рассказали о проблемах «БИКовского наследия» под Белгородом
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#Наталья Корявых#Общество#Итоги дня#Белгородская область#Валуйский горокруг#Белгород#Белгородский район#Пво#Аварийный дом#Бик#Общежитие#Сбитая ракета
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