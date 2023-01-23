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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Пропавшие из Белгорода баннеры с погибшими на Украине бойцами вернулись в центр

Сегодня, 14:38
Фото: Bel.ru
Корреспонденты «Бел.Ру» обратили внимание на то, что погибшие в СВО белгородцы вернулись на рекламные баннеры и пилларсы. Ранее они оттуда исчезли — непосредственно перед фестивалем вареников.

На баннеры и пилларсы в Белгороде вернулись фотографии погибших в зоне СВО бойцов из Белгородской области. Напомним, что всего их было шесть человек — не так давно изображения заменили или убрали в преддверии фестиваля вареников. 

Изображения умерших бойцов теперь снова можно найти на Свято-Троицком бульваре и на улице 50-летия Белгородской области. Вероятно, в мэрии решили продлить месячный контракт, речь о котором шла в ответе на наш официальный запрос.

Фото: 1MI

Напомним, что всего на баннеры попали шестеро белгородцев: Дмитрий Бекетов, Алексей Горобец, Владислав Жаворонков, Сергей Коваль, Сергей Панченко, Роман Шакиров. Как пояснили «Бел.Ру» в мэрии, изображения были выбраны для размещения на пилларсах «с учетом мнения родственников».

Баннеры и пилларсы с изображениями погибших в зоне СВО бойцов — добровольцев и профессиональных военных — впервые появились в Белгороде в конце 2022 года. Например, в декабре на Свято-Троицком бульваре  установили баннер с погибшим на Украине подполковником.

Затем изображения пропали. А некоторые баннеры, судя по всему, появились не в самых удачных для этого местах: например, горожан возмутило соседство рекламы птицы, рыбы и икры по акции с фотографией погибшего воина. 

Баннеры с погибшими в СВО бойцами убрали из центра Белгорода
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