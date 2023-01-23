Потанин: «Норникель» перестраивает инвестиционную политику

«Норникель» и весь промышленный район развиваются и будут развиваться, программу роста мы как стратегию не отменяли. Тепла в Норильском промышленном районе производится достаточно, даже с избытком, но нам нужно именно электричество. В свое время мы хотели заменить турбины ТЭЦ на такие, которые производят больше электричества, меньше пара. Но наши тогда еще партнеры, американские и немецкие, нам отказали. Сейчас мы нашли выход. «Норникель» обсуждает совместно с Росатомом строительство мини-АЭС в Норильске. Эти установки за горизонтом 2030 года обеспечат большую долю производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии». — рассказал Владимир Потанин.