Потанин: «Норникель» перестраивает инвестиционную политику

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
По его словам, благодаря изменению логистических маршрутов, возникшим сложностям в расчетах, а также общему замедлению и усложнению всех этих процессов, компания в 2022 году смогла значительно увеличить свои оборотные активы. Об этом пишет kp.ru.
«Логистические цепочки перестраиваем на более дружественные страны, в частности Марокко, другие арабские страны, Китай прежде всего. На жизнедеятельности компании, на её выживаемости это не сказывается впрямую, но, конечно, ограничивает её возможности, в том числе и финансовые, в том числе по освоению тех рынков традиционных, на которых она была, — удерживать их сложнее, а новые завоевывать дорого», — рассказал Потанин.
Кроме того, глава «Норникеля» рассказал о перенастройке инвестиционной политики, так как сегодня больший акцент делается на поиск новых возможностей, в том числе в дружественных юрисдикциях.
Как пояснил Потанин, если раньше отечественный бизнес был больше завязан на вовлеченность в западную экономику, то сейчас идет переориентация на внутреннюю историю с попыткой привлечения в этот процесс дружественных стран и партнеров.
Кроме того, Потанин считает, что сейчас необходимо развивать и внедрять свои технологии, так как уход с отечественного рынка многих западных компаний стал толчком для развития собственных компетенций.
«Норникель» и весь промышленный район развиваются и будут развиваться, программу роста мы как стратегию не отменяли. Тепла в Норильском промышленном районе производится достаточно, даже с избытком, но нам нужно именно электричество. В свое время мы хотели заменить турбины ТЭЦ на такие, которые производят больше электричества, меньше пара. Но наши тогда еще партнеры, американские и немецкие, нам отказали. Сейчас мы нашли выход. «Норникель» обсуждает совместно с Росатомом строительство мини-АЭС в Норильске. Эти установки за горизонтом 2030 года обеспечат большую долю производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии». — рассказал Владимир Потанин.