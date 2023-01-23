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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Полиция просит прокуратуру и РКН закрыть действующие от имени Гладкова липовые каналы

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI

Белгородская полиция попросила заблокировать аккаунты фейкового Гладкова

Кто под именем губернатора Белгородской области собирает деньги «на военных» — пока неизвестно, сообщает «Фонарь». Ранее жители региона просили проверить подозрительные аккаунты в Сети.

Ранее мы писали, что мошенники нашли новый способ заработка в Telegram-каналах на спецоперации и чувствах людей. В соцсетях появились аккаунты, которые ведут якобы от имени Вячеслава Гладкова. Аферисты пользуются репутацией губернатора Белгородской области и зарабатывают деньги на добродушных гражданах.

К разбирательству подключилась полиция. Как пишет издание, проверку в ведомстве уже провели и теперь пытаются установить личность одного из пользователей «ВКонтакте». Для этого в службу безопасности направили запрос, ответ пока не поступил. Также полицейские обратились в прокуратуру Белгорода и региональный Роскомнадзор. Это сделано в попытке заблокировать страницы на территории РФ, потому что информация в Telegram-каналах может нарушать законодательство.

При этом, как ранее сообщалось, деятельность по сбору средств «в карман» велась только в Telegram. Связь двух соцсетей в полиции раскрывать не стали.

Неизвестные собирают деньги на помощь военным от имени Гладкова
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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Полиция#Мошенничество#Фейк#Телеграм-канал#Вячеслав Гладков#Прокуратура#Роскомнадзор
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