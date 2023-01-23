Полиция просит прокуратуру и РКН закрыть действующие от имени Гладкова липовые каналы

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Ранее мы писали, что мошенники нашли новый способ заработка в Telegram-каналах на спецоперации и чувствах людей. В соцсетях появились аккаунты, которые ведут якобы от имени Вячеслава Гладкова. Аферисты пользуются репутацией губернатора Белгородской области и зарабатывают деньги на добродушных гражданах.
К разбирательству подключилась полиция. Как пишет издание, проверку в ведомстве уже провели и теперь пытаются установить личность одного из пользователей «ВКонтакте». Для этого в службу безопасности направили запрос, ответ пока не поступил. Также полицейские обратились в прокуратуру Белгорода и региональный Роскомнадзор. Это сделано в попытке заблокировать страницы на территории РФ, потому что информация в Telegram-каналах может нарушать законодательство.
При этом, как ранее сообщалось, деятельность по сбору средств «в карман» велась только в Telegram. Связь двух соцсетей в полиции раскрывать не стали.