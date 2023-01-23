Полиция просит прокуратуру и РКН закрыть действующие от имени Гладкова липовые каналы

К разбирательству подключилась полиция. Как пишет издание, проверку в ведомстве уже провели и теперь пытаются установить личность одного из пользователей «ВКонтакте». Для этого в службу безопасности направили запрос, ответ пока не поступил. Также полицейские обратились в прокуратуру Белгорода и региональный Роскомнадзор. Это сделано в попытке заблокировать страницы на территории РФ, потому что информация в Telegram-каналах может нарушать законодательство.