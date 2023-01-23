Перечень продукции подлежащей сертификации в 2023 году

С 1 июня 2023 года также вводится в действие ТР ЕАЭС 050/2021. Регламент содержит требования к продукции, которая используется для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Он распространяется на технические средства защитных сооружений, средства управления и связи, аварийно-спасательные приспособления, средства мониторинга ЧС. Сертификаты соответствия и декларации на данные категории продукции, выданные до вступления регламента в силу, можно использовать до окончания срока их действия, но также только до 01.01.2025 года.