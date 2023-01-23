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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Перечень продукции подлежащей сертификации в 2023 году

Сегодня, 14:55
Фото: 1MI
Основные вопросы сертификации продукции в РФ рассмотрены в Законе о техническом регулировании — ФЗ № 184-ФЗ.

Разрешительные документы подтверждают, что изделия, работы или услуги безопасны для потребителей и окружающей среды.

Процедура подтверждения соответствия может быть как добровольной, так и обязательной.

Какую продукцию необходимо сертифицировать

Перечни товаров, подлежащих оценке соответствия, утверждены техническими регламентами ЕАЭС (ТР ТС), Постановлением Правительства № 2425 от 23.12.2021 года.

ПП № 2425 используется с 1 сентября 2022 года, то некоторые его положения используются не в полном объеме. Так:

  1. Документы о соответствии, оформленные до вступления ПП № 2425 в силу, продолжают действовать до завершения установленного в них срока, срока годности или срока службы товара, но только до 1 сентября 2025 года.
  2. До 1 сентября 2023 года можно производить и выпускать в обращение продукцию, которая раньше не подлежала оценке соответствия, но вошла в Перечень с 01.09.2022.

В Постановлении № 2425 содержится информация о продукции, которую необходимо сертифицировать или декларировать, в виде таблицы с кодами по Товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭС и наименованием документов, устанавливающих нормативные требования к изделиям, методам их исследований.

Декларация и сертификат обладают одинаковой юридической силой и действуют на всей территории РФ.

Согласно Перечню оформлять сертификат необходимо:

  • на электроэнергию в сетях общего назначения;
  • моторное топливо для двигателей с принудительным зажиганием;
  • твердые парафины;
  • газ для двигателей внутреннего сгорания;
  • полиэтиленовые и поливинилхлоридные трубы для холодного водоснабжения и канализации;
  • полиэтиленовые трубы и фитинги для транспортировки газа;
  • металлопластиковые трубы для теплоснабжения;
  • латунные шаровые краны;
  • композитную полимерную арматуру, связи, профили;
  • стеклокомпозитные трубы и фитинги;
  • полимерокомпозитные водяные трубы;
  • полимерокомпозитные трубы и фитинги для внутрипромысловых трубопроводов;
  • реактопластиковые трубы и детали трубопроводов;
  • трубы и детали из композитных материалов;
  • цемент;
  • отопительные радиаторы и конвекторы из чугуна, стали, биметалла, алюминия и прочих металлов;
  • оплеточные рукава;
  • стальные канаты;
  • конвейерные и транспортерные ленты;
  • фильтры для очистки воздуха в кондиционерах;
  • бронированную одежду;
  • служебное и гражданское оружие, в том числе холодное, и его компоненты, патроны к нему;
  • изделия, схожие с оружием по конструкции;
  • спортивные сабли, шпаги, луки;
  • системы и приборы неразрушающего контроля;
  • рудничное электрическое оборудование;
  • силовые кабели;
  • железобетонные трубы;
  • тротуарную плитку из бетона;
  • трубы и детали трубопроводов из чугуна;
  • многослойное строительное стекло;
  • герметики для швов панельных зданий.

Какие технические регламенты вступают в силу в 2023 году

В 2023 году вводятся в действие 2 новых технических регламента.

С 1 января вступает в силу ТР ЕАЭС 051/2021, который устанавливает требования к мясу птицы и продуктам его переработки, выпускаемым в обращение на территории ЕАЭС. Сертификаты соответствия и декларации, которые были оформлены на эти виды продукции ранее, могут использоваться до окончания срока их действия, но только до 01.01.2025 года.

С 1 июня 2023 года также вводится в действие ТР ЕАЭС 050/2021. Регламент содержит требования к продукции, которая используется для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Он распространяется на технические средства защитных сооружений, средства управления и связи, аварийно-спасательные приспособления, средства мониторинга ЧС. Сертификаты соответствия и декларации на данные категории продукции, выданные до вступления регламента в силу, можно использовать до окончания срока их действия, но также только до 01.01.2025 года.

Как оформить сертификат соответствия

Чтобы подтвердить соответствие продукции установленным требованиям безопасности, следует обратиться в орган по сертификации, например, в «ДЕЛОТЕСТ» https://delotest.ru/.

Документы оформляются экспертами на серию продукции, партию или единичный экземпляр.

Подтверждение соответствия происходит в следующем порядке.

  1. Производитель обращается с заявлением в аккредитованный орган и предоставляет необходимый комплект документов в зависимости от вида продукции.
  2. Орган по сертификации выбирает образцы и передает их в испытательную лабораторию.
  3. Лаборатория исследует образцы по методикам, которые установлены профильными стандартами.
  4. Результаты испытаний — протоколы, передаются в орган по сертификации, специалист которого далее решает, можно оформлять сертификат соответствия или нет.
  5. Если соответствие нормативным требованиям подтверждено, на продукцию должен быть нанесен знак обращения на рынке.

За отсутствие обязательных разрешительных документов предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 14.45 КоАП, если в сопроводительной документации на продукцию, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия, не указаны сведения о сертификате или декларации, штраф составляет до 40 тыс. руб. для ИП, до 300 тыс. руб. — для организаций. В соответствии со ст. 14.46 КоАП, если продукция маркирована знаком обращения без подтверждения соответствия, на ИП может быть наложен штраф в размере до 20 тыс. руб., на юрлицо — до 300 тыс. руб.

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#Сертификация
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