Перечень продукции подлежащей сертификации в 2023 году

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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Updated Сегодня, 14:57
Разрешительные документы подтверждают, что изделия, работы или услуги безопасны для потребителей и окружающей среды.
Процедура подтверждения соответствия может быть как добровольной, так и обязательной.
Какую продукцию необходимо сертифицировать
Перечни товаров, подлежащих оценке соответствия, утверждены техническими регламентами ЕАЭС (ТР ТС), Постановлением Правительства № 2425 от 23.12.2021 года.
ПП № 2425 используется с 1 сентября 2022 года, то некоторые его положения используются не в полном объеме. Так:
В Постановлении № 2425 содержится информация о продукции, которую необходимо сертифицировать или декларировать, в виде таблицы с кодами по Товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭС и наименованием документов, устанавливающих нормативные требования к изделиям, методам их исследований.
Декларация и сертификат обладают одинаковой юридической силой и действуют на всей территории РФ.
Согласно Перечню оформлять сертификат необходимо:
Какие технические регламенты вступают в силу в 2023 году
В 2023 году вводятся в действие 2 новых технических регламента.
С 1 января вступает в силу ТР ЕАЭС 051/2021, который устанавливает требования к мясу птицы и продуктам его переработки, выпускаемым в обращение на территории ЕАЭС. Сертификаты соответствия и декларации, которые были оформлены на эти виды продукции ранее, могут использоваться до окончания срока их действия, но только до 01.01.2025 года.
С 1 июня 2023 года также вводится в действие ТР ЕАЭС 050/2021. Регламент содержит требования к продукции, которая используется для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Он распространяется на технические средства защитных сооружений, средства управления и связи, аварийно-спасательные приспособления, средства мониторинга ЧС. Сертификаты соответствия и декларации на данные категории продукции, выданные до вступления регламента в силу, можно использовать до окончания срока их действия, но также только до 01.01.2025 года.
Как оформить сертификат соответствия
Чтобы подтвердить соответствие продукции установленным требованиям безопасности, следует обратиться в орган по сертификации, например, в «ДЕЛОТЕСТ» https://delotest.ru/.
Документы оформляются экспертами на серию продукции, партию или единичный экземпляр.
Подтверждение соответствия происходит в следующем порядке.
За отсутствие обязательных разрешительных документов предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 14.45 КоАП, если в сопроводительной документации на продукцию, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия, не указаны сведения о сертификате или декларации, штраф составляет до 40 тыс. руб. для ИП, до 300 тыс. руб. — для организаций. В соответствии со ст. 14.46 КоАП, если продукция маркирована знаком обращения без подтверждения соответствия, на ИП может быть наложен штраф в размере до 20 тыс. руб., на юрлицо — до 300 тыс. руб.
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