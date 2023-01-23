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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Организатор перевозок в Белгороде объявил о новых изменениях в расписании автобусов

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI

В пригородных автобусах Белгородской агломерации снова изменили расписание

Корректировки уже вступили в силу. Это касается трёх маршрутов, сообщил «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

С сегодняшнего дня, 23 января, изменилось расписание трёх пригородных маршрутов: № 128 «п. Северный — Болховец», «№ 271 Рынок „Салют“ — мкр. Стрелецкое-59» и № 311 «Энергомаш — мкр. Стрелецкое-73/2». По словам перевозчика, редактировали график с учётом пожеланий пассажиров.

Маршрут № 128 «п. Северный — Болховец»: заезд на улицу Победы будет в рамках рейсов в 7:00, 9:00 и 18:10.

Фото: организатор пассажирских перевозок БО

Маршрут № 271 «Рынок „Салют“ — мкр. Стрелецкое-59»

Маршрут № 311 «Энергомаш — микрорайон «Стрелецкое-73/2».

Ранее мы уже писали об изменениях в расписании пригородных автобусов. В прошлый раз они касались других маршрутов, рекомендуем ознакомиться.

У пригородных автобусов Белгорода изменилось расписание
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#Ася Дугнист#Белгород#Белгородский район#Расписание#Расписание автобусов#Маршрут#Пригородный транспорт#Общество#Автобус по расписанию
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