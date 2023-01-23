Организатор перевозок в Белгороде объявил о новых изменениях в расписании автобусов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
С сегодняшнего дня, 23 января, изменилось расписание трёх пригородных маршрутов: № 128 «п. Северный — Болховец», «№ 271 Рынок „Салют“ — мкр. Стрелецкое-59» и № 311 «Энергомаш — мкр. Стрелецкое-73/2». По словам перевозчика, редактировали график с учётом пожеланий пассажиров.
Маршрут № 128 «п. Северный — Болховец»: заезд на улицу Победы будет в рамках рейсов в 7:00, 9:00 и 18:10.
Маршрут № 271 «Рынок „Салют“ — мкр. Стрелецкое-59»
Маршрут № 311 «Энергомаш — микрорайон «Стрелецкое-73/2».
Ранее мы уже писали об изменениях в расписании пригородных автобусов. В прошлый раз они касались других маршрутов, рекомендуем ознакомиться.