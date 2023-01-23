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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Болтавшего по телефону водителя автобуса в Белгороде нашли по жалобе и оштрафовали

Сегодня, 13:16
Фото: Bel.ru

Двоих водителей автобусов в Белгороде наказали за нарушения ПДД

Один из них всю дорогу болтал по телефону, второй — не остановился перед стоп-линей при красном сигнале светофора, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Водители общественного транспорта в Белгороде попались на нарушениях ПДД. Один из этих случаев выявили благодаря соцсетям.

Так, в местном паблике женщина пожаловалась, что водитель всю дорогу говорил по телефону, а на замечания пассажиров не реагировал. Нарушителя нашли и составили на него несколько административных протоколов по 12.36.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ. Теперь мужчина суммарно должен заплатить штраф 2000 рублей.

Другой водитель на проспекте Богдана Хмельницкого не остановился перед стоп-линией при красном сигнале светофора. На него составили материал по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в 1000 рублей.

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