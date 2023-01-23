Болтавшего по телефону водителя автобуса в Белгороде нашли по жалобе и оштрафовали

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Водители общественного транспорта в Белгороде попались на нарушениях ПДД. Один из этих случаев выявили благодаря соцсетям.
Так, в местном паблике женщина пожаловалась, что водитель всю дорогу говорил по телефону, а на замечания пассажиров не реагировал. Нарушителя нашли и составили на него несколько административных протоколов по 12.36.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ. Теперь мужчина суммарно должен заплатить штраф 2000 рублей.
Другой водитель на проспекте Богдана Хмельницкого не остановился перед стоп-линией при красном сигнале светофора. На него составили материал по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в 1000 рублей.