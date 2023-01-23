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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

На Харгоре в Белгороде после ДТП светофор забрали на ремонт

Сегодня, 14:32
Фото: Белгорблагоустройство
В светофор врезался автомобиль при повороте. Авария произошла на перекрёстке Королёва — Ватутина, сообщили в управлении Белгорблагоустройства.

В Белгороде 23 января зафиксировали ДТП на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина. Легковушка врезалась в светофор во время поворота налево. Судя по видео, водитель явно не вписался в поворот, машина даже откатилась назад после столкновения.

Последствия для светофора оказались серьёзными. Его демонтировали и отвезли на ремонт, вернуть пообещали через два-три дня.

Пока же на перекрёстке будет работать дублирующий светофор. О последствиях для автомобилиста неизвестно.

Видео: Белгорблагоустройство
В Белгородской области появилась интерактивная карта ДТП
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#Происшествия#Новости Белгорода#ДТП#Белгород#Авария#Автомобилист#Светофор#Перекрёсток#Ася Дугнист#Видео
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