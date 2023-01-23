На Харгоре в Белгороде после ДТП светофор забрали на ремонт

В Белгороде 23 января зафиксировали ДТП на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина. Легковушка врезалась в светофор во время поворота налево. Судя по видео, водитель явно не вписался в поворот, машина даже откатилась назад после столкновения.