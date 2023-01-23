На Харгоре в Белгороде после ДТП светофор забрали на ремонт

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В Белгороде 23 января зафиксировали ДТП на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина. Легковушка врезалась в светофор во время поворота налево. Судя по видео, водитель явно не вписался в поворот, машина даже откатилась назад после столкновения.
Последствия для светофора оказались серьёзными. Его демонтировали и отвезли на ремонт, вернуть пообещали через два-три дня.
Пока же на перекрёстке будет работать дублирующий светофор. О последствиях для автомобилиста неизвестно.