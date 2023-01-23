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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Мусор, вода, транспорт: топ проблем минувшей недели в Белгородской области

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI

Гладков назвал проблемы минувшей недели в Белгородской области

Информация прозвучала в ходе оперативного совещания правительства области 23 января.

За неделю в области количество жалоб от местных жителей выросло на 20%. Основные проблемы — отсутствие горячей воды в Старом Осколе из-за аварии, вывоз мусора и график движения общественного транспорта.

По словам Вячеслава Гладкова, авария в Старом Осколе уже устранена, однако была угроза отключения тепла в домах 70 тыс. человек.

Количество обращений по мусору и транспорту снизилось, но эти проблемы всё равно находятся в топе. Вячеслав Гладков поручил директору ЦЭБа и заместителю губернатора Константину Полежаеву подготовить на следующее совещание доклад о том, как работает предприятие по вывозу мусора, какие есть проблем, что удаётся сделать, а что нет.

ЦЭБ также просрочил обращение. Проведите служебное расследование. Мало того, что берём сейчас на себя ответственность за некачественную работу предприятия, так ещё и не могут отработать систему мер по ответу на обращения.
Вячеслав Гладков

Замгубернатора Владимиру Базарову Гладков поручил подготовить доклад по графику движения транспорта: «В 2022 году была проведана большая работа. Почему у населения сохраняются вопросы по этой теме?».

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#Алина Харина#Городской транспорт#График#Горячая вода#Общество#Губернатор#Белгородская область#Старый Оскол
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