Мусор, вода, транспорт: топ проблем минувшей недели в Белгородской области

Количество обращений по мусору и транспорту снизилось, но эти проблемы всё равно находятся в топе. Вячеслав Гладков поручил директору ЦЭБа и заместителю губернатора Константину Полежаеву подготовить на следующее совещание доклад о том, как работает предприятие по вывозу мусора, какие есть проблем, что удаётся сделать, а что нет.