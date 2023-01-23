Мусор, вода, транспорт: топ проблем минувшей недели в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
За неделю в области количество жалоб от местных жителей выросло на 20%. Основные проблемы — отсутствие горячей воды в Старом Осколе из-за аварии, вывоз мусора и график движения общественного транспорта.
По словам Вячеслава Гладкова, авария в Старом Осколе уже устранена, однако была угроза отключения тепла в домах 70 тыс. человек.
Количество обращений по мусору и транспорту снизилось, но эти проблемы всё равно находятся в топе. Вячеслав Гладков поручил директору ЦЭБа и заместителю губернатора Константину Полежаеву подготовить на следующее совещание доклад о том, как работает предприятие по вывозу мусора, какие есть проблем, что удаётся сделать, а что нет.
ЦЭБ также просрочил обращение. Проведите служебное расследование. Мало того, что берём сейчас на себя ответственность за некачественную работу предприятия, так ещё и не могут отработать систему мер по ответу на обращения.
Вячеслав Гладков
Замгубернатора Владимиру Базарову Гладков поручил подготовить доклад по графику движения транспорта: «В 2022 году была проведана большая работа. Почему у населения сохраняются вопросы по этой теме?».