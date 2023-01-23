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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Молодого белгородца в Москве задержали из-за пропаганды ЛГБТ

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI
К 20-летнему уроженцу Старого Оскола в Москве нагрянула полиция, сообщает Telegram-канал SHOT. Поводом стали фотографии и видео на его странице в соцсети.

Жителя Белгородской области задержали в Москве. 20-летнего уроженца Старого Оскола подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Известно, что в соцсети на странице молодого человека обнаружили его фотографии с макияжем и в женской одежде. Также полицейские нашли видеозаписи неприличных действий с другими «лицами мужского пола», уточнили авторы канала.

Напомним, в начале января завели первое в России административное дело по новой статье о ЛГБТ-пропаганде на книжное издательство Popcorn Books. Издательство отвечало за печать нашумевшей книги «Лето в пионерском галстуке».

На издателя пропавшей в Белгороде книги завели первое дело за ЛГБТ-пропаганду
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#Наталья Корявых#Задержание#Лгбт пропаганда#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Москва
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