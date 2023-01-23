Молодого белгородца в Москве задержали из-за пропаганды ЛГБТ

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Жителя Белгородской области задержали в Москве. 20-летнего уроженца Старого Оскола подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Известно, что в соцсети на странице молодого человека обнаружили его фотографии с макияжем и в женской одежде. Также полицейские нашли видеозаписи неприличных действий с другими «лицами мужского пола», уточнили авторы канала.
Напомним, в начале января завели первое в России административное дело по новой статье о ЛГБТ-пропаганде на книжное издательство Popcorn Books. Издательство отвечало за печать нашумевшей книги «Лето в пионерском галстуке».