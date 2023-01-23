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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Когда белгородские выпускники напишут ЕГЭ и ОГЭ

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI

Стало известно расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Белгородской области

В основной период школьники будут сдавать единый госэкзамен с 26 мая по 1 июля, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Школы

В Белгородской области утвердили расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023 году. Начнутся экзамены у выпускников 11-х классов с 26 мая.

Как уточнили в правительстве, досрочно сдавать ЕГЭ выпускники будут с 20 марта по 19 апреля. Основной период начнётся 26 мая и завершится 1 июля, дополнительный период — с 6 по 19 сентября.

На 26 мая назначили экзамены по географии, литературе и химии. В этом году на ЕГЭ по информатике и говорение на экзаменах по иностранному языку выделили два дня. Говорение проведут 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике — 19 и 20 июня.

Русский язык школьники будут сдавать 29 мая. Сдача как профильной, так и базовой математики запланирована на 1 июня. Физику и историю выпускники сдадут 5 июня, обществознание — 8 июня, а биологию и письменную часть по иностранным языкам — 13 июня.

Для выпускников 9-х классов ОГЭ также разделили на три периода. Досрочный стартует 21 апреля и завершится 16 мая. Основной этап начнётся 24 мая и продлится до 1 июля, а дополнительный — с 4 по 23 сентября.

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#Наталья Корявых#Школы#Выпускники#Общество#Образование#ЕГЭ#Белгородская область#Огэ#Экзамены
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