На 26 мая назначили экзамены по географии, литературе и химии. В этом году на ЕГЭ по информатике и говорение на экзаменах по иностранному языку выделили два дня. Говорение проведут 16 и 17 июня, ЕГЭ по информатике — 19 и 20 июня.