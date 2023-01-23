Известный по истории с мозаикой детсад могут вернуть в собственность Белгорода

Детсад стал известным ранее по истории с утраченной мозаикой. Её при капремонте закрыли утеплителем. Представитель белгородского Союза архитекторов Антон Берсенев заявил, что на участке фасада с мозаикой можно было не выполнять утепление. Архитектор предлагал сделать внутри помещения дополнительный тамбур.