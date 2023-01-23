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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Известный по истории с мозаикой детсад могут вернуть в собственность Белгорода

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI

Правительству предложат передать детсад № 63 в Белгороде в собственность города

Соответствующий вопрос уже обсудили депутаты горсовета. Дошкольное учреждение рассчитано на 145 мест, сейчас его ремонтируют.

Детский сад № 63 и участок к нему могут передать в муниципальную собственность. Инициатором передачи учреждения в собственность городского округа стал горсовет.

От администрации требуется принять детский сад в соответствии с законодательством, если правительство решит передать учреждение в городскую собственность. Контроль за исполнением решения осуществит комиссия горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства.

Дошкольное учреждение рассчитано на 145 мест. Его капитально ремонтируют.

Детсад стал известным ранее по истории с утраченной мозаикой. Её при капремонте закрыли утеплителем. Представитель белгородского Союза архитекторов Антон Берсенев заявил, что на участке фасада с мозаикой можно было не выполнять утепление. Архитектор предлагал сделать внутри помещения дополнительный тамбур.

Однако в итоге на месте мозаики решили разместить 3D-панно.

Берсенев об исчезающей мозаике: Панно на фасадах нужно реставрировать и оставлять
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#Детсад#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Решение#Горсовет#Наталья Корявых
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