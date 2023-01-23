Известный по истории с мозаикой детсад могут вернуть в собственность Белгорода

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Детский сад № 63 и участок к нему могут передать в муниципальную собственность. Инициатором передачи учреждения в собственность городского округа стал горсовет.
От администрации требуется принять детский сад в соответствии с законодательством, если правительство решит передать учреждение в городскую собственность. Контроль за исполнением решения осуществит комиссия горсовета по экономической политике, муниципальной собственности и развитию предпринимательства.
Дошкольное учреждение рассчитано на 145 мест. Его капитально ремонтируют.
Детсад стал известным ранее по истории с утраченной мозаикой. Её при капремонте закрыли утеплителем. Представитель белгородского Союза архитекторов Антон Берсенев заявил, что на участке фасада с мозаикой можно было не выполнять утепление. Архитектор предлагал сделать внутри помещения дополнительный тамбур.
Однако в итоге на месте мозаики решили разместить 3D-панно.