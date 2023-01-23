Гладков ответил, умалчиваются ли на федеральных каналах обстрелы Белгородской области

В вечернем прямом эфире белгородец задал губернатору волнующий многих вопрос: «Почему на федеральных каналах замалчиваются обстрелы Белгородской области?». По его словам, по телевизору показывают статистику по обстрелам за сутки, но никогда не говорят об обстрелах Белгородской области.