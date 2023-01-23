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Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:15

Updated Сегодня, 19:15

Гладков ответил, умалчиваются ли на федеральных каналах обстрелы Белгородской области

Сегодня, 19:13
Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
С таким вопросом к главе региона обратился местный житель. Его возмутило, что федеральные каналы редко говорят об обстрелах Белгородской области. В прямом эфире губернатор ответил, так ли это.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире белгородец задал губернатору волнующий многих вопрос: «Почему на федеральных каналах замалчиваются обстрелы Белгородской области?». По его словам, по телевизору показывают статистику по обстрелам за сутки, но никогда не говорят об обстрелах Белгородской области.

Но Вячеслав Гладков не согласился с таким заявлением.

Это немного не мой уровень, я не могу на это повлиять. И я не соглашусь, что какая-то информация замалчивается. Вы видите, что об обстрелах мы довольно быстро сообщаем. У меня в Telegram-канале, по-моему, около 300 тысяч подписчиков, это достаточно много. Я понимаю количество охвата по репостам и цитируемости. Если на каких-то каналах что-то не упоминается, то, наверное, это связано с их политикой. Но вижу, что ВГТРК часто эту информацию показывают, как и Первый канал, РЕН ТВ и НТВ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Федеральные каналы#Спецоперация#СВО#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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