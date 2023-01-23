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Posted Сегодня, 20:53

Published Сегодня, 20:53

Modified Сегодня, 20:56

Updated Сегодня, 20:56

Ещё на двух белгородских маршрутах заработает система check-in/check-out

Сегодня, 20:53
Фото: 1MI
С 24 января 2023 года маршруты № 123 и № 123а начнут работать в режиме вход-выход, сообщили в пресс-службе «Единой транспортной компании».

Уже с 24 января автобусы № 123 и № 123а начнут принимать оплату за проезд по системе check-in/check-out. Такой режим позволит системе автоматически рассчитывать стоимость проезда в общественном транспорте.

Пассажиры должны будут прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Сумма за проезд спишется при втором прикладывании.

Обращаем ваше внимание, если не приложить карту к валидатору при выходе, то спишется полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.
пресс-служба «Единой транспортной компании»

В настоящий момент система check-in/check-out работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227, 237 и 238.

Фото: пресс-служба «Единой транспортной компании»
Систему check-in/check-out запустят на всех белгородских пригородных маршрутах
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#Александра Склярова#Оплата проезда#Пассажирский транспорт#Новости Белгорода#Белгородская область
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