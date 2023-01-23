Ещё на двух белгородских маршрутах заработает система check-in/check-out

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Уже с 24 января автобусы № 123 и № 123а начнут принимать оплату за проезд по системе check-in/check-out. Такой режим позволит системе автоматически рассчитывать стоимость проезда в общественном транспорте.
Пассажиры должны будут прикладывать карту к валидатору при входе и выходе. Сумма за проезд спишется при втором прикладывании.
Обращаем ваше внимание, если не приложить карту к валидатору при выходе, то спишется полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.
пресс-служба «Единой транспортной компании»
В настоящий момент система check-in/check-out работает на маршрутах № 101, 103, 103н, 111, 111у, 113, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227, 237 и 238.