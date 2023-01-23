День студента в Белгородской области в 2023 году. Афиша мероприятий

Немного с опозданием (но также в честь Дня студента) 26 января с 17:00 до 20:00 на площадке ЦМИ состоятся развлекательные мероприятия. Это будут зоны, на которых будут действовать различные площадки: welcome-зона, турнир по «Mortal Kombat» или футболу, игровая зона, показ КВН и квартирник. На площадках организаторы будут выдавать браслеты для бесплатного посещения катка в парке Ленина. Сеансы начнутся в 20:00.