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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

День студента в Белгородской области в 2023 году. Афиша мероприятий

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
В регионе массовых мероприятий в честь Дня студента не запланировано. При этом точечно по всей области будут проходить различные события, начиная от мастер-классов, заканчивая концертами.

Куда можно сходить в День студента в Белгородской области в 2023 году — читайте в афише, которая подготовлена на основе информации портала «Культурный регион».

Иммерсивная прогулка «Музыка улиц»

Место: опора ЛЭП в виде герба Белгорода, Кашарский пр-д.

Время: 10:00–22:00

«Музыка улиц» — это спектакль, в котором зрители превращаются в главных действующих лиц, улицы Белгорода становятся декорациями, прохожие — актёрами, а привычные предметы и места обретают новые смыслы. Маршрут проложен от опоры ЛЭП в виде герба города до Соборной площади.

Прогулка проходит в любое удобное время — для этого нужны только смартфон с подключением к интернету и наушники.

Акция «Всегда зачёт!»

Место: Библиотечный молодёжный центр, проспект Славы, 65/36

Время: 10:00–21:00

Всех желающих вспомнить студенческие годы, а также открыть для себя что-то новое специалисты Библиотечного молодёжного центра приглашают поучаствовать в акции, посвящённой студенческому празднику, в рамках которого участники будут сдавать импровизированные зачёты. Их ожидает экспресс-викторина, включающая вопросы из общеобразовательного курса по литературе, истории, математике и другим учебным дисциплинам. Также читатели смогут принять участие в интерактиве по созданию ассоциативного облака «Студент».

Мастер-класс «день и ночь»

Место: Выставочный зал «Родина»

Время: 14:00–15:00

Выставочный зал «Родина» приглашает всех желающих посетить увлекательный мастер-класс. К участию приглашаются все желающие — взрослые и дети.

Под руководством опытного мастера участники занятия создадут открытку с применением элемента брадса. С его помощью круговая заготовка будет вращаться. Такая открытка с меняющейся картинкой может стать необычным подарком для близких.

Концерт вокально-инструментальной группы «Центр Д» (12+)

Место: Центр досуга в Белгороде, ул. Ватутина, 2а

Время: 17:00–18:00

Вокально-инструментальная группа «Центр Д» представит обновлённый репертуар. Помимо артистов, входящих в состав группы, в качестве вокалистов будут выступать участники вокального коллектива «Элен и ребята».  В список войдёт большое количество песен из любимых фильмов и мультфильмов.

Лекция «День студента. История праздника»

Место: культурный центр «Октябрь»

Время: 18:00–18:50

В рамках празднования Дня студента программный директор «Точки Кипения Белгород» Андрей Оробинский проведёт тематическую ознакомительную лекцию про историю и традиции праздника. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», Татьянин день стал официальным университетским днём, в те времена назывался Днём основания Московского университета. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

Выставка «Сделано в СССР»

Место: Белгородский государственный музей народной культуры

Время: вт., чт.-вс. — 10:00–18:30, ср. — 11:00–19:30

Выставка посвящена вещам, которые окружали людей в 50–90-е годы прошлого столетия. Атмосфера, которую создают предметы советского периода, перенесёт в привычный для того времени универмаг, где будут представлены различные отделы: бытовых приборов, музыкальных инструментов, радиотехники, игрушек, спортивных и туристических товаров, книг и предметов домашнего обихода.

Интерактивно-развлекательная программа «День студента»

Место: Центр культурного развития «Горняк», Старый Оскол

Время: 14:00–15:00

Студенты Старооскольских колледжей узнают о возникновении праздника, какое отношение имеет великомученица Татьяна к студентам, как празднуют День студента в разных странах, а также продемонстрируют свою эрудицию, скорость мышления и смекалку в викторинах и конкурсах. Творческие коллективы «Горняка» порадуют всех присутствующих концертными номерами.

Немного с опозданием (но также в честь Дня студента) 26 января с 17:00 до 20:00 на площадке ЦМИ состоятся развлекательные мероприятия. Это будут зоны, на которых будут действовать различные площадки: welcome-зона, турнир по «Mortal Kombat» или футболу, игровая зона, показ КВН и квартирник. На площадках организаторы будут выдавать браслеты  для бесплатного посещения катка в парке Ленина. Сеансы начнутся в 20:00.

А 27 января в ЦМИ состоится открытие регионального отделения Российского движения детей и молодёжи.

 

День студента в Белгороде прошёл без происшествий
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#Кристина Семенчук#День студента#Афиша#Мероприятия#Город#Белгородская область
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