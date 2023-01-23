Буцаев рассказал о размещении облигаций РЭО до конца января на сумму 1,6 млрд рублей

По сообщению издания newsnn.ru, средства от облигаций направят на строительство предприятия по обработке и утилизации мусора в Тульской области. Реализовывать проект будет ООО РО “Восток”. Мощность комплекса по обработке ТКО составит триста тысяч тонн отходов в год. Его построят в Узловском районе и планируют ввести в эксплуатацию к июлю 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда предоставит Российский экологический оператор.