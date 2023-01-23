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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Благоустройство родника под Белгородом не прошло зимнюю проверку

Сегодня, 11:43
Фото: «Белгород №1. Люди»

Нежеланная плитка у родника под Белгородом разваливается

Покрытие не продержалось и года. Судя по фотографиям из «Белгород № 1. Люди», тротуар изначально вымостили некачественно. Там, где плитка ещё держится, она покрыта грязью.

Благоустройство на территории родника в Шопино привело местных жителей не в восторг, а в ужас. Ещё летом 2022 года губернатора просили остановить работы. Белгородцы были не рады выложенной плитке, которая, по их словам, в худшую сторону влияет на восприятие этого места, лишает природы.

Как выяснилось спустя полгода, это было бы верным решением. Теперь качество покрытия точно портит атмосферу родника «Криница». Лестница уже пришла в негодность. С одной стороны спуска плитка ещё как-то держится за раствор, которым её соединяли. С другой, судя по фотографии, всё вымыло. Теперь она проваливается внутрь и разваливается в разные стороны. Идти там опасно и неприятно.

За пределами лестницы плитка пока держится, но кто-то попытался воссоединить её с одной из стихий — землёй. Транспорт проехал по плитке и зоне с газоном рядом: испортилось всё. Вместо газона теперь чёрная вспаханная земля, на пешеходной зоне — кучки и следы чёрной вспаханной земли.

Фото: «Белгород №1. Люди»
Белгородец попросил остановить «оголтелое» благоустройство родника в Шопино
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#Ася Дугнист#Общество#Белгородская область#Шопино#Новости Белгорода#Благоустройство#Тротуарная плитка#Родник#Криница#Фотофакт
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