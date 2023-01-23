Благоустройство родника под Белгородом не прошло зимнюю проверку

Как выяснилось спустя полгода, это было бы верным решением. Теперь качество покрытия точно портит атмосферу родника «Криница». Лестница уже пришла в негодность. С одной стороны спуска плитка ещё как-то держится за раствор, которым её соединяли. С другой, судя по фотографии, всё вымыло. Теперь она проваливается внутрь и разваливается в разные стороны. Идти там опасно и неприятно.