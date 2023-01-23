Благоустройство родника под Белгородом не прошло зимнюю проверку

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Благоустройство на территории родника в Шопино привело местных жителей не в восторг, а в ужас. Ещё летом 2022 года губернатора просили остановить работы. Белгородцы были не рады выложенной плитке, которая, по их словам, в худшую сторону влияет на восприятие этого места, лишает природы.
Как выяснилось спустя полгода, это было бы верным решением. Теперь качество покрытия точно портит атмосферу родника «Криница». Лестница уже пришла в негодность. С одной стороны спуска плитка ещё как-то держится за раствор, которым её соединяли. С другой, судя по фотографии, всё вымыло. Теперь она проваливается внутрь и разваливается в разные стороны. Идти там опасно и неприятно.
За пределами лестницы плитка пока держится, но кто-то попытался воссоединить её с одной из стихий — землёй. Транспорт проехал по плитке и зоне с газоном рядом: испортилось всё. Вместо газона теперь чёрная вспаханная земля, на пешеходной зоне — кучки и следы чёрной вспаханной земли.