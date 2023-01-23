«Белогорье» выиграло домашнюю игру у оренбургского «Нефтяника» в Туле

Игра прошла на «Тула-Арене», где команда из Белгорода победила. Это уже восьмая подряд победа в чемпионате России по волейболу. Изначально счёт вела команда из Оренбурга, но «Белогорье» вовремя восстановилось. Уже первый тайм «львы» закрыли со счётом 18:15 в свою пользу. Остальные сеты также были за белгородцами.