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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

«Белогорье» выиграло домашнюю игру у оренбургского «Нефтяника» в Туле

Сегодня, 06:54
Фото: ВК "Белогорье"
«Львы» одержали восьмую победу подряд в чемпионате России по волейболу. Игра прошла на «Тула-Арене» из-за нестабильной ситуации в Белгородской области.

22 января в Туле прошёл матч между волейбольными клубами «Белогорье» и «Нефтяник» из Оренбурга. Изначально планировалось, что игра состоится в Белгороде, но «львам» временно запретили проведение домашних игр в своём городе. Всероссийская федерация волейбола не готова пойти на это из-за нестабильной ситуации в регионе.

Игра прошла на «Тула-Арене», где команда из Белгорода победила. Это уже восьмая подряд победа в чемпионате России по волейболу. Изначально счёт вела команда из Оренбурга, но «Белогорье» вовремя восстановилось. Уже первый тайм «львы» закрыли со счётом 18:15 в свою пользу. Остальные сеты также были за белгородцами.

Лучший результат показал Мохамед Аль Хачдади — он заработал «Белогорью» 16 очков.  Также показали себя Георгий Заболотников, Игорь Филиппов и Павел Тетюхин.

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#Оренбург#Нефтяник#Спорт#Белогорье#Вк белогорье#Волейбол#Победа#Львы#Белгородская область#Тула#Ася Дугнист#Чемпионат россии по волейболу
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