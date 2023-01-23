«Белогорье» выиграло домашнюю игру у оренбургского «Нефтяника» в Туле

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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22 января в Туле прошёл матч между волейбольными клубами «Белогорье» и «Нефтяник» из Оренбурга. Изначально планировалось, что игра состоится в Белгороде, но «львам» временно запретили проведение домашних игр в своём городе. Всероссийская федерация волейбола не готова пойти на это из-за нестабильной ситуации в регионе.
Игра прошла на «Тула-Арене», где команда из Белгорода победила. Это уже восьмая подряд победа в чемпионате России по волейболу. Изначально счёт вела команда из Оренбурга, но «Белогорье» вовремя восстановилось. Уже первый тайм «львы» закрыли со счётом 18:15 в свою пользу. Остальные сеты также были за белгородцами.
Лучший результат показал Мохамед Аль Хачдади — он заработал «Белогорью» 16 очков. Также показали себя Георгий Заболотников, Игорь Филиппов и Павел Тетюхин.