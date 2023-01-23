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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Белгородцы возмутились, что их детей на уроке «Разговоры о важном» обучает Егор Крид

Сегодня, 16:39
Фото: https://vk.com/kreed58
Помимо рассказа о кибербезопасности, популярный певец предлагает школьникам подписаться на его Telegram-канал и сходить на его концерт. На певца белгородцы пожаловались губернатору области Вячеславу Гладкову в соцсетях.

Видеоролик с участием певца Егора Крида показали во всех российских школах во время урока «Разговоры о важном». В видео «звезда» рассказывает школьникам о кибербезопасности и скаме в Интернете, а ещё рекламирует свой Telegram-канал и приглашает на грядущий концерт.

В регионе родителям школьников такой видеоролик очень не понравился, и они решили обратиться к губернатору области Вячеславу Гладкову в комментариях.

Детям с первого класса включили в урок видео от Натальи Касперской, певца Егора Крида и представителя соцсети вконтакте. Какое имеет отношение певец к образованию наших детей? Почему в своём видео Крид рекламирует свою страницу в телеграмме и свой концерт. У нас теперь через уроки в школе можно запускать рекламу кого угодно? Это относится к разговорам о важном?
спросила у главы региона Мария Постникова

На жалобы отреагировал министр образования области Андрей Милёхин: по его словам, программу разработали в Минпросвещения России. Но родительнице такой ответ не понравился, поэтому она всё равно просит изменить учебную программу.

Фото: Соцсети губернатора области Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Уроки#Разговоры о важном#Образование#Новости Белгорода#Белгородская область#Егор крид#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин
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