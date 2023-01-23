Белгородцы возмутились, что их детей на уроке «Разговоры о важном» обучает Егор Крид

Видеоролик с участием певца Егора Крида показали во всех российских школах во время урока «Разговоры о важном». В видео «звезда» рассказывает школьникам о кибербезопасности и скаме в Интернете, а ещё рекламирует свой Telegram-канал и приглашает на грядущий концерт.