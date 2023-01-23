Белгородцы попросили организовать в деревне баню для военных

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В одной из деревень Белгородской области разместились военные. Как сообщила в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жительница, у военнослужащих есть всё необходимое, вот только искупаться им негде: до ближайшей бани в одну сторону 30 км, в другую — 55 км. На автобусе или такси съездить не получается: общественный транспорт в деревне не ходит, а таксисты с военнослужащих берут огромные деньги.
Глава региона Вячеслав Гладков пообещал решить возникшую проблему.
Всё, что необходимо, мы стараемся делать. Я уже дал главам поручение искупать военных в бане. Сейчас постараемся с вами связаться и обязательно окажем помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ранее к нам обращалась читательница "Бел.Ру" с новостью о том, что белгородские таксисты берут с военных за поездку 5 000 рублей.