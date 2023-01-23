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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Белгородцы попросили организовать в деревне баню для военных

Сегодня, 18:27
Фото: ru.freepik.com
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в прямом эфире, что уже дал соответствующее поручение главам муниципалитетов.
Сюжет
СВО

В одной из деревень Белгородской области разместились военные. Как сообщила в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жительница, у военнослужащих есть всё необходимое, вот только искупаться им негде: до ближайшей бани в одну сторону 30 км, в другую — 55 км. На автобусе или такси съездить не получается: общественный транспорт в деревне не ходит, а таксисты с военнослужащих берут огромные деньги.

Глава региона Вячеслав Гладков пообещал решить возникшую проблему.

Всё, что необходимо, мы стараемся делать. Я уже дал главам поручение искупать военных в бане. Сейчас постараемся с вами связаться и обязательно окажем помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ранее к нам обращалась читательница "Бел.Ру" с новостью о том, что белгородские таксисты берут с военных за поездку 5 000 рублей.

«Они же богатые». Белгородцы жалуются на таксистов, завышающих цены для военных
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#Александра Склярова#Военнослужащие#Спецоперация#СВО#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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