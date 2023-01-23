Белгородцы попросили организовать в деревне баню для военных

В одной из деревень Белгородской области разместились военные. Как сообщила в вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жительница, у военнослужащих есть всё необходимое, вот только искупаться им негде: до ближайшей бани в одну сторону 30 км, в другую — 55 км. На автобусе или такси съездить не получается: общественный транспорт в деревне не ходит, а таксисты с военнослужащих берут огромные деньги.