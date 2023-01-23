В Белгородской области заметили годами наносившие вред свалки в приграничье

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
На четырёх сельских территориях Валуйского округа обнаружили незаконные свалки. Их общая площадь составила 10,6 тыс. м2, всего нашли более 450 м3 мусора. Как выяснилось, некоторые свалки уже годами наносят вред окружающей среде, и с ними ничего не делали.
За проблемы с контролем своих территорий глав оштрафовали. На них завели протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Речь идёт о Казинской, Яблоновской, Рождественской и Колосовской территориальных администрациях.
Отметим, что наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа.
Ранее мы писали, что в Шебекино мусор от сноса муниципального здания вывезли на берег реки вместо свалки. Теперь местная администрация вместе с виновниками разрабатывает проект рекультивации и убирает отходы.