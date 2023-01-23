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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Белгородской области заметили годами наносившие вред свалки в приграничье

Сегодня, 09:13
Фото: экоохотнадзор Белгородской области

Четырёх глав в Белгородской области оштрафовали за незаконные свалки

В Белгородской области нашли свыше 450 м³ мусора на территориях Валуйского горокруга, сообщили в региональном управлении экоохотнадзора. Свалки организовали незаконно.
Сюжет
Мусор

На четырёх сельских территориях Валуйского округа обнаружили незаконные свалки. Их общая площадь составила 10,6 тыс. м2, всего нашли более 450 м3 мусора. Как выяснилось, некоторые свалки уже годами наносят вред окружающей среде, и с ними ничего не делали.

За проблемы с контролем своих территорий глав оштрафовали. На них завели протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Речь идёт о Казинской, Яблоновской, Рождественской и Колосовской территориальных администрациях.

Отметим, что наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа.

Ранее мы писали, что в Шебекино мусор от сноса муниципального здания вывезли на берег реки вместо свалки. Теперь местная администрация вместе с виновниками разрабатывает проект рекультивации и убирает отходы.

Фото: Экоохотнадзор Белгородской области
Под Белгородом мусор от сноса здания вывезли не на свалку, а на берег реки
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#Ася Дугнист#Общество#Валуйский горокруг#Мусор#Незаконная свалка#Свалка#Глава администрации#Штрафы#Экоохотнадзор#Прокуратура
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