В Белгородской области заметили годами наносившие вред свалки в приграничье

На четырёх сельских территориях Валуйского округа обнаружили незаконные свалки. Их общая площадь составила 10,6 тыс. м2, всего нашли более 450 м3 мусора. Как выяснилось, некоторые свалки уже годами наносят вред окружающей среде, и с ними ничего не делали.