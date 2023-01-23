Белгородский хладокомбинат попытается вернуть права на пломбир «Я люблю Воронеж»

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:57
Белгородский хладокомбинат летом прошлого года обратился в суд с заявлением: в нём АО попросило признать недействительным решение Роспатента, который ранее лишил хладокомбинат прав на использование товарного знака «Я люблю Воронеж». 11 января в суде приняли кассационную жалобу к производству и назначили по ней судебное разбирательство.
К делу в качестве третьего лица пригласили АО «Янтарь» — фирму из Воронежа. Именно она в прошлом году потребовала признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Я люблю Воронеж» недействительным.
Таким образом, заседание по вопросу пройдёт 6 февраля в Москве. Также Хладокомбинату вернули из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1500 рублей.
«Янтарю» же предложили «представить мотивированные отзывы на кассационную жалобу, подготовленные и направленные лицам, участвующим в деле».
Напомним, что Хладокомбинат из Белгорода судился из-за товарного знака. Белгородское предприятие выпускало пломбир под названием «Я люблю Воронеж»: в городе с этикетки решили, что такого рода название может принести «репутационные потери» местному и единственному производителю — «Янтарю».
Предприятие опасалось, что потребители, которым не понравится мороженое, произведённое в Белгороде, решат, что в Воронеже с этим лакомством всё плохо, после чего перестанут его там покупать.
«Янтарь» потребовал признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным. Требования предприятия удовлетворили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
После этого Хладокомбинат попытался оспорить право на название, но суд не удовлетворил заявление.
Отметим, что в каталоге «Бодрой Коровы» есть ещё и мороженое «Я люблю Курск». О жалобах на название с этой стороны мы пока не знаем.