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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Белгородские учёные получат грант на обновление оборудования

Сегодня, 13:20
Фото: 1MI
Покупку приборов ограничили отечественными производителями, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Всего финансовую поддержку получат 200 научных организаций в России. В перечень попали и белгородцы. 17 из них — участники Белгородского научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК».

Суммарно на 200 грантов потратят 15,5 млрд рублей. Примечательно, что одно из обязательных условий — закупка именно отечественного оборудования.

Помогут научно-образовательным центрам в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ранее мы писали, что в правительстве решили выделить Белгородскому научно-образовательному центру 120 млн рублей.

Белгородский НОЦ получит 120 млн рублей на проекты
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Касается каждого#НОЦ#Грант#Учёные#Белгородские учёные#Наука
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