Белгородские учёные получат грант на обновление оборудования

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Всего финансовую поддержку получат 200 научных организаций в России. В перечень попали и белгородцы. 17 из них — участники Белгородского научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК».
Суммарно на 200 грантов потратят 15,5 млрд рублей. Примечательно, что одно из обязательных условий — закупка именно отечественного оборудования.
Помогут научно-образовательным центрам в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ранее мы писали, что в правительстве решили выделить Белгородскому научно-образовательному центру 120 млн рублей.