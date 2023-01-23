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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

«Белгородская область живёт другой жизнью»: политика впечатлила поездка в приграничье

Сегодня, 09:53
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Политик порекомендовал депутатам съездить в Белгородскую область

Леонид Музалевский считает, что только так его коллеги поймут новые будни белгородцев в приграничном регионе, пишет издание «Орелtimes».
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СВО

Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский высказался на тему происходящего в Белгородской области и того, как это воспринимают в других регионах. Повлияла на это поездка в Валуйки.

По словам Музалевского, его отношение к происходящему после посещения города изменилось. По возвращении домой он собрал оперативное совещание и посоветовал каждому устроить небольшое путешествие в приграничный город Белгородской области.

Я, когда вернулся из Валуек Белгородской области, собрал оперативное совещание и сказал: «Знаете, коллеги, я рекомендую каждому съездить туда. Вы совершенно поменяете своё отношение». Белгородская область живёт другой жизнью.
Леонид Музалевский

Леонид Музалевский побывал в Валуйках вместе с белгородским коллегой Юрием Клепиковым, который остался в городе. Музалевский поделился, что, когда он возвращался из Валуек, Клепиков ему сообщил о прилёте. Теперь председатель Орловского облсовета считает наш регион «особым».

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Валуйки#Леонид Музалевский#Юрий клепиков#СВО#Общество#Приграничье#Обстрелы#Орловская область
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