«Белгородская область живёт другой жизнью»: политика впечатлила поездка в приграничье

Леонид Музалевский побывал в Валуйках вместе с белгородским коллегой Юрием Клепиковым, который остался в городе. Музалевский поделился, что, когда он возвращался из Валуек, Клепиков ему сообщил о прилёте. Теперь председатель Орловского облсовета считает наш регион «особым».