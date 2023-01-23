«Белгородская область живёт другой жизнью»: политика впечатлила поездка в приграничье

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский высказался на тему происходящего в Белгородской области и того, как это воспринимают в других регионах. Повлияла на это поездка в Валуйки.
По словам Музалевского, его отношение к происходящему после посещения города изменилось. По возвращении домой он собрал оперативное совещание и посоветовал каждому устроить небольшое путешествие в приграничный город Белгородской области.
Я, когда вернулся из Валуек Белгородской области, собрал оперативное совещание и сказал: «Знаете, коллеги, я рекомендую каждому съездить туда. Вы совершенно поменяете своё отношение». Белгородская область живёт другой жизнью.
Леонид Музалевский
Леонид Музалевский побывал в Валуйках вместе с белгородским коллегой Юрием Клепиковым, который остался в городе. Музалевский поделился, что, когда он возвращался из Валуек, Клепиков ему сообщил о прилёте. Теперь председатель Орловского облсовета считает наш регион «особым».