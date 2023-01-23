Белгородец за рулём грузовика разбился насмерть на трассе под Воронежем

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Published Сегодня, 07:42
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34-летний житель Белгородской области погиб в ДТП на трассе Воронеж — Луганск в Острогожском районе. Трагедия произошла 22 января в 1:35.
Как уточнили правоохранители, водитель грузовика МАЗ не справился с управлением и врезался в отбойник. Машина опрокинулась. Автомобилист скончался ещё до приезда скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, ещё один белгородец был участником ДТП в Воронежской области. 16 января водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал в кювет. Никто не пострадал.