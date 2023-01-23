Белгородэнерго направит на ремонты 925 миллионов рублей

Ремонт и техническое обслуживание оборудования запланированы на 184-х высоковольтных подстанциях. В числе крупных и наиболее значимых — подстанции 110 кВ «Скородное» и «Архангельское», обеспечивающие электроснабжение жизненно важных объектов Губкинского и Старооскольского городских округов: Губкинской ЦРБ, дома-интерната для престарелых и инвалидов, молочного комбината «Авида», подразделения Белгородской теплосетевой компании и других. На питающих центрах энергетики выполнят ремонт секций шин, линейных и шинных разъединителей, выключателей 6-110 кВ, порталов.