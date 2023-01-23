Белгородэнерго направит на ремонты 925 миллионов рублей

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В текущем году белгородские энергетики отремонтируют 171 км линий электропередачи различных классов напряжения, в том числе 39 км сетей 35-110 кВ, а также 793 трансформаторные подстанции 6-110 кВ, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистят 532 га воздушных ЛЭП.
Ремонт и техническое обслуживание оборудования запланированы на 184-х высоковольтных подстанциях. В числе крупных и наиболее значимых — подстанции 110 кВ «Скородное» и «Архангельское», обеспечивающие электроснабжение жизненно важных объектов Губкинского и Старооскольского городских округов: Губкинской ЦРБ, дома-интерната для престарелых и инвалидов, молочного комбината «Авида», подразделения Белгородской теплосетевой компании и других. На питающих центрах энергетики выполнят ремонт секций шин, линейных и шинных разъединителей, выключателей 6-110 кВ, порталов.
Капитальный ремонт с заменой изоляторов, провода, установкой противозащитных устройств и расчисткой трасс от древесно-кустарниковой растительности запланирован на 33 высоковольтных линиях электропередачи 35-110 кВ. Наиболее протяженными станут участки линий Алексеевка — Айдар, Старый Оскол — Цемзавод, Красная Яруга — Ракитное, Короча — Анновка. Это улучшит надежность электроснабжения жителей Ровеньского, Краснояружского, Ракитянского, Корочанского районов, Алексеевского и Старооскольского городских округов.
Программа технического обслуживания и ремонта направлена на подготовку энергооборудования к работе в предстоящий осенне-зимний период. Свыше 90% объема планируем выполнить собственными силами, без привлечения подрядных организаций, в частности, весь ремонт линий и подстанций 0,4-10 кВ. Рассчитываем, что проведенные мероприятия позволят нам хорошо подготовиться к будущей зиме, не допустить длительных технологических нарушений и обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в режиме среднего уровня реагирования.
и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов