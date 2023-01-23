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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Бегавший по машинам в Белгороде мужчина не захотел проходить проверку на опьянение

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI

Полицейские и белгородцы задержали бегавшего по машинам на «Стадионе» мужчину

30-летний староосколец отказался проходить медосвидетельствование. За это его оштрафовали на 4 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.

Мужчину, который пробежался по машинам прямо в центре Белгорода, задержали. 30-летний староосколец медосвидетельствование проходить отказался, поэтому получил штраф в размере 4 тыс. рублей.

Как уточнили правоохранители, сообщение о неадекватном поведении мужчины поступило в дежурную часть 19 января. На место происшествия выехали правоохранители. Нарушителя задержали с помощью горожан, ставших свидетелями происшествия.

Напомним, молодой человек бегал по машинам и мешал движению на остановке «Стадион». Староосколец выбежал на дорогу и взобрался на капот стоявшего рядом автомобиля. Его пытались остановить несколько мужчин.

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