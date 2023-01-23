Бегавший по машинам в Белгороде мужчина не захотел проходить проверку на опьянение

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Мужчину, который пробежался по машинам прямо в центре Белгорода, задержали. 30-летний староосколец медосвидетельствование проходить отказался, поэтому получил штраф в размере 4 тыс. рублей.
Как уточнили правоохранители, сообщение о неадекватном поведении мужчины поступило в дежурную часть 19 января. На место происшествия выехали правоохранители. Нарушителя задержали с помощью горожан, ставших свидетелями происшествия.
Напомним, молодой человек бегал по машинам и мешал движению на остановке «Стадион». Староосколец выбежал на дорогу и взобрался на капот стоявшего рядом автомобиля. Его пытались остановить несколько мужчин.