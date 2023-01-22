Запрет на продажу пиротехники в Белгородской области продлили как минимум до апреля

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В Белгородской области не будут продавать пиротехнику как минимум до апреля. Это решение принял оперативный штаб. Ограничения продлили до 1 апреля 2023 года.
На это время всё ещё запрещено будет продавать пиротехнические изделия, в том числе бытового назначения. Исключения — хлопушки и бенгальские огни.
Ранее ограничение действовало до 20 января.
За нарушение белгородцам грозит административная ответственность. По закону «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» для юрлиц сумма штрафа составит от 25 тыс. до 30 тысяч рублей.
Несмотря на ограничения, белгородцы всё же продолжают периодически запускать салюты. Ранее полицейские нашли организатора незапланированного фейерверка в районе «Сити Молла».
Напомним, что высокий («жёлтый») уровень опасности в регионе ранее продлили до 4 февраля.