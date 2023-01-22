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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI

Более 800 человек в Белгородской области в минувшем году сменили имена

Правом на смену имени чаще пользовались женщины, причём делали они это в большинстве случаев уже в зрелом возрасте. Статистикой по региону поделились в пресс-службе областного управления ЗАГС.

В 2022 году 852 белгородца сменили имена. Этим правом воспользовались не только коренные жители региона, но и те, кто прописан в другом субъекте РФ (ещё 39 человек).

Среди белгородцев сменили имена 666 женщин и 186 мужчин. Интересно, что большая часть представительниц прекрасного пола (168 человек) решилась на этот поступок в возрасте 40-49 лет. Ещё 141 девушка сменила имя, будучи в возрасте 18-24 лет.

Что касается мужчин, то 87 из них тоже решили поменять имя в юном возрасте.

Воспользоваться этим правом могут все граждане РФ. Примечательно, что тех, кто хочет новое имя, стало больше. Для сравнения: в 2021 году имена поменяли 826 человек.

Ранее в ЗАГСе поделились статисткой популярных и редких имён, которые жители Белгорода дали своим новорождённым детям. Чаще всего горожане, как и раньше, выбирали имена Артём и София. Среди оригинальных имён — Ийянь, Изи и Лайт для мальчиков, а также Эспет, Тринити-Ева и Имела Махулоло для девочек.

Лайт, Изи и Тринити-Ева родились в Белгороде в 2022 году
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Загс#Имена#Смена имени#Статистика
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