В Белгородской области за год стало больше сменивших имена людей

Ранее в ЗАГСе поделились статисткой популярных и редких имён, которые жители Белгорода дали своим новорождённым детям. Чаще всего горожане, как и раньше, выбирали имена Артём и София. Среди оригинальных имён — Ийянь, Изи и Лайт для мальчиков, а также Эспет, Тринити-Ева и Имела Махулоло для девочек.