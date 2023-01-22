В Белгороде водители подрались на проезжей части

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Жителя Белгорода подозревают в умышленном причинении телесных повреждений человеку. По предварительным данным, на проезжей части одной из улиц областного центра произошёл конфликт.
На светофоре мужчина вышел из машины, чтобы разобраться с другим автомобилистом. Произошла ссора, во время которой белгородец ударил 40-летнего жителя Ракитянского района в челюсть. Врачи оценили этот удар как вред средней тяжести.
Причины такого поведения и конфликта в целом пострадавший так и не понял. Против 34-летнего автомобилиста из Белгорода возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.