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Posted Сегодня, 16:39

Published Сегодня, 16:39

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

В Белгороде водители подрались на проезжей части

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI
Удар в челюсть решению конфликта не помог — пострадавший так и не понял причины случившегося, сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

Жителя Белгорода подозревают в умышленном причинении телесных повреждений человеку. По предварительным данным, на проезжей части одной из улиц областного центра произошёл конфликт.

На светофоре мужчина вышел из машины, чтобы разобраться с другим автомобилистом. Произошла ссора, во время которой белгородец ударил 40-летнего жителя Ракитянского района в челюсть. Врачи оценили этот удар как вред средней тяжести.

Причины такого поведения и конфликта в целом пострадавший так и не понял. Против 34-летнего автомобилиста из Белгорода возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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#Ася Дугнист#Общество#Новости Белгорода#Драка#Проезжая часть#Автомобилист#Белгород
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