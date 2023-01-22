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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Белгороде обсуждают идею строительства приюта с «кототерапией»

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI

В Белгороде может появиться приют для кошек

По задумке организаторов горожане смогут в приюте поиграть с животными или забрать их к себе домой. Мэр Валентин Демидов ответил, что нужно изучить нюансы. Пока автора идеи проконсультируют о возможностях грантовой поддержки.

Жительница Белгорода Елена Ивашкина предложила создать в областном центре приют для кошек. По её задумке здесь горожане смогут поиграть с животными или выбрать понравившегося питомца и забрать к себе домой.

Для воплощения идеи нужна помощь — решить вопрос с помещением для приюта. Мэр Валентин Демидов ответил, что нужно изучить проект и учесть все нюансы. Пока же Елену Ивашкину проконсультируют о возможности грантовой поддержки.

Отметим, что в начале 2022 года речь шла об открытии пяти приютов для бездомных животных в Белгородской области. Предполагалось, что они появятся в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском, Губкинском и Яковлевском городских округах.

Строительство начинали в Шебекинском горокруге, но из-за обстрелов поставили на паузу. В Яковлевском горокруге работы продолжаются. В Губкине тем временем ищут средства на строительство. По остальным двум округам информации нет. 

Белгородцы возмущены ситуацией с недостроенными приютами для бездомных животных
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#Инна Рогова#Общество#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Кошки#Приют#Кототерапия
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