В Белгороде обсуждают идею строительства приюта с «кототерапией»

В Белгороде может появиться приют для кошек

По задумке организаторов горожане смогут в приюте поиграть с животными или забрать их к себе домой. Мэр Валентин Демидов ответил, что нужно изучить нюансы. Пока автора идеи проконсультируют о возможностях грантовой поддержки.