В Белгороде обсуждают идею строительства приюта с «кототерапией»

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Жительница Белгорода Елена Ивашкина предложила создать в областном центре приют для кошек. По её задумке здесь горожане смогут поиграть с животными или выбрать понравившегося питомца и забрать к себе домой.
Для воплощения идеи нужна помощь — решить вопрос с помещением для приюта. Мэр Валентин Демидов ответил, что нужно изучить проект и учесть все нюансы. Пока же Елену Ивашкину проконсультируют о возможности грантовой поддержки.
Отметим, что в начале 2022 года речь шла об открытии пяти приютов для бездомных животных в Белгородской области. Предполагалось, что они появятся в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском, Губкинском и Яковлевском городских округах.
Строительство начинали в Шебекинском горокруге, но из-за обстрелов поставили на паузу. В Яковлевском горокруге работы продолжаются. В Губкине тем временем ищут средства на строительство. По остальным двум округам информации нет.