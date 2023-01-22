Шалимов удивлен, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы

По словам тренера, футболист хорошо себя зарекомендовал в командах, которые боролись за право остаться в РПЛ в предыдущих сезонах. Шалимов выразил мнение, что москвичам должны были рискнуть и подписать опытного форварда этой зимой. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт».