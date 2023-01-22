Шалимов удивлен, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По словам тренера, футболист хорошо себя зарекомендовал в командах, которые боролись за право остаться в РПЛ в предыдущих сезонах. Шалимов выразил мнение, что москвичам должны были рискнуть и подписать опытного форварда этой зимой. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт».
Напомним, что в конце 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» по обоюдному согласию и с тех пор пребывает в статусе свободного агента. По информации СМИ, Дзюба мог оказаться в «Торпедо», однако клуб не захотел подписывать игрока.