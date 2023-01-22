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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Шалимов удивлен, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы

Сегодня, 12:39
Фото: pxhere.com
Экс-наставник «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов заявил, что даже в своих нынешних кондициях форвард Артем Дзюба оказался бы хорошим усилением для «Торпедо».

По словам тренера, футболист хорошо себя зарекомендовал в командах, которые боролись за право остаться в РПЛ в предыдущих сезонах. Шалимов выразил мнение, что москвичам должны были рискнуть и подписать опытного форварда этой зимой. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт».

Напомним, что в конце 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор» по обоюдному согласию и с тех пор пребывает в статусе свободного агента. По информации СМИ, Дзюба мог оказаться в «Торпедо», однако клуб не захотел подписывать игрока.

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