«Рукоходы» для защиты от снега с крыш появились в Белгороде

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Ранее горожане гадали, для чего нужны эти непонятные конструкции. Большинство склонялось к версии очередного ремонта фасада. Оказалось, нет.
Металлоконструкции со стеклянным навесом установили в Белгороде около магазинов, аптек и узких проходов вдоль зданий, где велик риск падения снега и сосулек с крыши на пешеходов. На фотографиях показана снегозащита на Харьковской горе, но такие же инженерные инновации, скорее всего, можно увидеть по всему городу.
Одни пользователи Сети обсуждают устрашающий вид и некрасивость сооружений, другие недоумевают, почему проще тратить деньги на это «убожество», чем заставить управляющие компании города чистить крыши. Пока ответа на этот вопрос не последовало.
Автор telegram-канала назвал пристройки необходимым решением, так как на этих участках постоянно падали сосульки и снег с крыши.