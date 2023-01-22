«Рукоходы» для защиты от снега с крыш появились в Белгороде

Металлоконструкции со стеклянным навесом установили в Белгороде около магазинов, аптек и узких проходов вдоль зданий, где велик риск падения снега и сосулек с крыши на пешеходов. На фотографиях показана снегозащита на Харьковской горе, но такие же инженерные инновации, скорее всего, можно увидеть по всему городу.