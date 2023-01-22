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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

«Рукоходы» для защиты от снега с крыш появились в Белгороде

Сегодня, 18:20
Фото: telegram-канал «Электромир Максимова»
О странных металлических сооружениях у зданий написал telegram-канал «Электромир Максимова».

Ранее горожане гадали, для чего нужны эти непонятные конструкции. Большинство склонялось к версии очередного ремонта фасада. Оказалось, нет.

Металлоконструкции со стеклянным навесом установили в Белгороде около магазинов, аптек и узких проходов вдоль зданий, где велик риск падения снега и сосулек с крыши на пешеходов. На фотографиях показана снегозащита на Харьковской горе, но такие же инженерные инновации, скорее всего, можно увидеть по всему городу.

Одни пользователи Сети обсуждают устрашающий вид и некрасивость сооружений, другие недоумевают, почему проще тратить деньги на это «убожество», чем заставить управляющие компании города чистить крыши. Пока ответа на этот вопрос не последовало.

Автор telegram-канала назвал пристройки необходимым решением, так как на этих участках постоянно падали сосульки и снег с крыши.

Фото: telegram-канал «Электромир Максимова»
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#Новости Белгорода#Город#Сосульки#Снег#Лёд#Безопасность#Белгород#Ася Дугнист
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