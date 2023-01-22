Пока не встаёт, но организм крепкий: ветврачи рассказали о состоянии пса-героя Кубика

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Пса-героя Кубика, который предупредил охранника на заводе об опасности, но сам попал под обстрел, прооперировали и вернули в приют. Сейчас он находится в стационаре, за ним ухаживают ветеринары.
Операцию Кубик перенёс хорошо — организм молодой и крепкий. Возраст пса — около одного года. Весит собака, как утверждают журналисты, около 30 кг.
Кубик пока не встаёт. Ветврачи помогают ему: кормят из ложки, меняют пелёнки, обрабатывают глубокие раны. Пёс терпеливо переносит все медицинские манипуляции, несмотря на боль.
Ветеринары дают в целом благоприятный прогноз: три его лапы точно будут здоровы, а четвёртую можно протезировать. Через две недели пса повезут на контрольный осмотр к хирургу. Фиксаторы снимут через два месяца.
Расходы на лечение Кубика взяли на себя сотрудники предприятия, которое он сторожил. Помогают и белгородцы, которых тронула история верного пса.
После выздоровления Кубик, скорее всего, вновь вернётся охранять родной завод. Однако волонтёры не исключают, что пса-героя кто-нибудь захочет забрать к себе домой.