Пока не встаёт, но организм крепкий: ветврачи рассказали о состоянии пса-героя Кубика

Прооперированного пса Кубика вернули в приют под Белгородом

После долгой операции и суток в ветклинике Кубика отправили в стационар приюта. Ветеринары дают в целом благоприятный прогноз — три его лапы точно будут в порядке, а четвёртую можно протезировать. О том, как Кубик себя чувствует сейчас, рассказали журналисты ГТРК «Белгород».