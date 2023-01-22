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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Пока не встаёт, но организм крепкий: ветврачи рассказали о состоянии пса-героя Кубика

Сегодня, 07:36
Фото: кадр из видео ГТРК «Белгород»

Прооперированного пса Кубика вернули в приют под Белгородом

После долгой операции и суток в ветклинике Кубика отправили в стационар приюта. Ветеринары дают в целом благоприятный прогноз — три его лапы точно будут в порядке, а четвёртую можно протезировать. О том, как Кубик себя чувствует сейчас, рассказали журналисты ГТРК «Белгород».

Пса-героя Кубика, который предупредил охранника на заводе об опасности, но сам попал под обстрел, прооперировали и вернули в приют. Сейчас он находится в стационаре, за ним ухаживают ветеринары.

Операцию Кубик перенёс хорошо — организм молодой и крепкий. Возраст пса — около одного года. Весит собака, как утверждают журналисты, около 30 кг.

Кубик пока не встаёт. Ветврачи помогают ему: кормят из ложки, меняют пелёнки, обрабатывают глубокие раны. Пёс терпеливо переносит все медицинские манипуляции, несмотря на боль.

Ветеринары дают в целом благоприятный прогноз: три его лапы точно будут здоровы, а четвёртую можно протезировать. Через две недели пса повезут на контрольный осмотр к хирургу. Фиксаторы снимут через два месяца.

Расходы на лечение Кубика взяли на себя сотрудники предприятия, которое он сторожил. Помогают и белгородцы, которых тронула история верного пса.

После выздоровления Кубик, скорее всего, вновь вернётся охранять родной завод. Однако волонтёры не исключают, что пса-героя кто-нибудь захочет забрать к себе домой.

Видео: ГТРК «Белгород»
Пёс, пытавшийся спасти охранника под Белгородом, лишился лапы при обстреле
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