«Не говори маме»: медик сделала прививку ребёнку в Белгороде без согласия родителей

По словам белгородки, 20 января её ребёнок проходил медкомиссию. И в это время врач сделала ему прививку. Женщина пишет, что на медкомиссии с ребёнком был отец, но ему обо всём сказали уже по факту произошедшего. Женщина утверждала, что намерена писать жалобы, в том числе — в прокуратуру.