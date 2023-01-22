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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

«Не говори маме»: медик сделала прививку ребёнку в Белгороде без согласия родителей

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI

В поликлинике Белгорода проведут служебную проверку из-за прививки ребёнку

Белгородка утверждает, что ребёнку сделали прививку без её согласия. Произошло это в детской поликлинике № 3. При этом медик, по словам женщины, якобы попросила ребёнка не рассказывать об этом родителям. Главврач детской областной больницы заявила, что эту историю проверят.

В детской поликлинике № 3 в Белгороде медик сделала прививку юному пациенту без согласия его родителей. По крайней мере, так утверждает мать ребёнка. Эту историю она рассказала в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

«На каком основании в третьей детской поликлинике делают прививки без согласия родителей? Ещё и ребёнку угрожают „не говорить маме“», — возмущена женщина.

По словам белгородки, 20 января её ребёнок проходил медкомиссию. И в это время врач сделала ему прививку. Женщина пишет, что на медкомиссии с ребёнком был отец, но ему обо всём сказали уже по факту произошедшего. Женщина утверждала, что намерена писать жалобы, в том числе — в прокуратуру.

Белгородке ответила главврач детской областной больницы Ирина Кизилова. По её словам, в медучреждении проведут служебную проверку.

Ранее белгородцы жаловались на реакцию медиков детской поликлиники № 4 во время работы ПВО. В тот день школьники проходили медкомиссию. По словам родителей учеников, детям не помогли спуститься в безопасное место, их в итоге вывели учителя. 

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#Инна Рогова#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Детская поликлиника#Поликлиника № 3#Прививка#Ребёнок#Медкомиссия#Служебная проверка
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