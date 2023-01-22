«Не говори маме»: медик сделала прививку ребёнку в Белгороде без согласия родителей

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В детской поликлинике № 3 в Белгороде медик сделала прививку юному пациенту без согласия его родителей. По крайней мере, так утверждает мать ребёнка. Эту историю она рассказала в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
«На каком основании в третьей детской поликлинике делают прививки без согласия родителей? Ещё и ребёнку угрожают „не говорить маме“», — возмущена женщина.
По словам белгородки, 20 января её ребёнок проходил медкомиссию. И в это время врач сделала ему прививку. Женщина пишет, что на медкомиссии с ребёнком был отец, но ему обо всём сказали уже по факту произошедшего. Женщина утверждала, что намерена писать жалобы, в том числе — в прокуратуру.
Белгородке ответила главврач детской областной больницы Ирина Кизилова. По её словам, в медучреждении проведут служебную проверку.
Ранее белгородцы жаловались на реакцию медиков детской поликлиники № 4 во время работы ПВО. В тот день школьники проходили медкомиссию. По словам родителей учеников, детям не помогли спуститься в безопасное место, их в итоге вывели учителя.