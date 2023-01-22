Маме погибшего молодого бойца передали орден Мужества, вручённый её сыну посмертно

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:13
В ходе спецоперации погиб житель Шебекинского горокруга Валерий Авилов. Ему вручили орден Мужества посмертно. 21 января награду передали матери бойца.
Валерий Авилов родился 7 ноября 1995 года. На спецоперацию он ушёл добровольцем. Погиб молодой человек 31 июля.
В честь Валерия Авилова открыли мемориальную плиту в военно-патриотическом сквере «Айсберг» в Шебекино. Церемония прошла 8 ноября.
В тот же день, напомним, увековечили память ещё двух погибших бойцов — Александра Жукова и Игоря Хижнякова. Младший сержант Александр Жуков погиб в октябре. Ему было 30 лет. Игорь Хижняков погиб в сентябре при освобождении ЛНР. Сержанту было 24 года.