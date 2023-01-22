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Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Маме погибшего молодого бойца передали орден Мужества, вручённый её сыну посмертно

Сегодня, 08:10
Фото: страница Алексея Красовского в соцсети

Вручённый посмертно белгородцу орден Мужества передали его матери

Валерий Авилов погиб в июле. На спецоперацию он уходил добровольцем. Накануне матери погибшего жителя региона передали награду, которую ему вручили посмертно, рассказал депутат облдумы Алексей Красовский.
Сюжет
СВО

В ходе спецоперации погиб житель Шебекинского горокруга Валерий Авилов. Ему вручили орден Мужества посмертно. 21 января награду передали матери бойца.

Валерий Авилов родился 7 ноября 1995 года. На спецоперацию он ушёл добровольцем. Погиб молодой человек 31 июля.

В честь Валерия Авилова открыли мемориальную плиту в военно-патриотическом сквере «Айсберг» в Шебекино. Церемония прошла 8 ноября.

В тот же день, напомним, увековечили память ещё двух погибших бойцов — Александра Жукова и Игоря Хижнякова. Младший сержант Александр Жуков погиб в октябре. Ему было 30 лет. Игорь Хижняков погиб в сентябре при освобождении ЛНР. Сержанту было 24 года.

Фото: страница Алексея Красовского в соцсети
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