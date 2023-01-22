Маме погибшего молодого бойца передали орден Мужества, вручённый её сыну посмертно

В тот же день, напомним, увековечили память ещё двух погибших бойцов — Александра Жукова и Игоря Хижнякова. Младший сержант Александр Жуков погиб в октябре. Ему было 30 лет. Игорь Хижняков погиб в сентябре при освобождении ЛНР. Сержанту было 24 года.