Экспериментальная система поможет белгородским детям определиться с видом спорта

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Белгороде запустили систему, которая поможет определиться ребёнку с наиболее подходящим видом спорта. Алгоритм подбора учитывает свыше 150 показателей, среди которых функциональные особенности развития, психофизиологические характеристики, особенности строения тела, двигательные навыки и т. д.
Обследование на аппаратно-программном комплексе проходит на базе школы олимпийского резерва № 3 им. Б. В. Пилкина. Тестирование бесплатное. Участвовать в нём могут дети в возрасте от 5,5 до 12,5 года. Из документов потребуются свидетельство о рождении и медицинская справка о допуске к занятиям физкультурой и спортом.
Тест длится около часа. Его итоги отправят заявителю на электронную почту или через СМС ссылкой для скачивания.
Тестирование в регионе запустили в рамках федерального экспериментального проекта «Стань чемпионом». Если проект будет востребован, его запустят и в остальных районах и округах Белгородской области.
Записаться на тестирование можно на сайте https://sportchampions.ru/.