Экспериментальная система поможет белгородским детям определиться с видом спорта

Обследование на аппаратно-программном комплексе проходит на базе школы олимпийского резерва № 3 им. Б. В. Пилкина. Тестирование бесплатное. Участвовать в нём могут дети в возрасте от 5,5 до 12,5 года. Из документов потребуются свидетельство о рождении и медицинская справка о допуске к занятиям физкультурой и спортом.