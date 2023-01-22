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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Экспериментальная система поможет белгородским детям определиться с видом спорта

Сегодня, 06:31
Фото: 1MI
Итоги часового тестирования по нескольким характеристикам должны помочь детям определиться с наиболее подходящим для них видом спорта. Обследование пройдёт на аппаратно-программном комплексе. Участие бесплатное. Тестирование проходит в Центре спортивной подготовки, сообщили в правительстве региона.

В Белгороде запустили систему, которая поможет определиться ребёнку с наиболее подходящим видом спорта. Алгоритм подбора учитывает свыше 150 показателей, среди которых функциональные особенности развития, психофизиологические характеристики, особенности строения тела, двигательные навыки и т. д.

Обследование на аппаратно-программном комплексе проходит на базе школы олимпийского резерва № 3 им. Б. В. Пилкина. Тестирование бесплатное. Участвовать в нём могут дети в возрасте от 5,5 до 12,5 года. Из документов потребуются свидетельство о рождении и медицинская справка о допуске к занятиям физкультурой и спортом.

Тест длится около часа. Его итоги отправят заявителю на электронную почту или через СМС ссылкой для скачивания.

Тестирование в регионе запустили в рамках федерального экспериментального проекта «Стань чемпионом». Если проект будет востребован, его запустят и в остальных районах и округах Белгородской области.

Записаться на тестирование можно на сайте https://sportchampions.ru/.

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