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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Долгожданную для белгородцев автобусную остановку поставили не на той стороне дороги

Сегодня, 12:02
Фото: Bel.ru

Белгородцев удивило место установки остановочного павильона на Гринёвке

Навес установили ещё летом, однако на момент работ информационного щита на месте не было. Горожане утверждают, что в противном случае подсказали бы, что павильон нужен на другой стороне дороги. О ситуации «Бел.Ру» рассказали читатели.

На Гринёвке в Белгороде появилась долгожданная остановка. Однако вместе радости у пассажиров общественного транспорта она, скорее, вызвала удивление.

«Жителей Гринёвки волнует вопрос: для кого поставили остановку? Люди ждут автобус на другой стороне дороги под дождём и в грязи или на тротуаре», — поделилась с «Бел.Ру» читательница.

На эту же ситуацию просили обратить внимание и губернатора. По словам белгородцев, остановочный навес для посадки людей в автобус № 33 появился ещё в июле.

«Информационного щита на месте стройки не было. Иначе бы жители Гринёвки объяснили бы строителям, что по установленным правилам водители 33-го маршрута производят посадку на противоположной стороне дороги. Либо руководству транспортной компании надо довести до сведения водителей и пассажиров, что посадка людей в автобусы 33-го маршрута осуществляется на месте установки построенного остановочного навеса, а не так», — пишут горожане.

На отсутствие павильона на конечной остановке маршрута № 33 белгородцы жаловались во время обсуждения новой маршрутной сети. Пассажиры отмечали, что в дождливую погоду им приходилось ждать автобусы, стоя в луже.

Фото: Bel.ru
Видео: Татьяна Полева
Белгородцы просят установить павильон на конечной остановке 33-го маршрута
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