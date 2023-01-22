Долгожданную для белгородцев автобусную остановку поставили не на той стороне дороги

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
На Гринёвке в Белгороде появилась долгожданная остановка. Однако вместе радости у пассажиров общественного транспорта она, скорее, вызвала удивление.
«Жителей Гринёвки волнует вопрос: для кого поставили остановку? Люди ждут автобус на другой стороне дороги под дождём и в грязи или на тротуаре», — поделилась с «Бел.Ру» читательница.
На эту же ситуацию просили обратить внимание и губернатора. По словам белгородцев, остановочный навес для посадки людей в автобус № 33 появился ещё в июле.
«Информационного щита на месте стройки не было. Иначе бы жители Гринёвки объяснили бы строителям, что по установленным правилам водители 33-го маршрута производят посадку на противоположной стороне дороги. Либо руководству транспортной компании надо довести до сведения водителей и пассажиров, что посадка людей в автобусы 33-го маршрута осуществляется на месте установки построенного остановочного навеса, а не так», — пишут горожане.
На отсутствие павильона на конечной остановке маршрута № 33 белгородцы жаловались во время обсуждения новой маршрутной сети. Пассажиры отмечали, что в дождливую погоду им приходилось ждать автобусы, стоя в луже.