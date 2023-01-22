Долгожданную для белгородцев автобусную остановку поставили не на той стороне дороги

«Информационного щита на месте стройки не было. Иначе бы жители Гринёвки объяснили бы строителям, что по установленным правилам водители 33-го маршрута производят посадку на противоположной стороне дороги. Либо руководству транспортной компании надо довести до сведения водителей и пассажиров, что посадка людей в автобусы 33-го маршрута осуществляется на месте установки построенного остановочного навеса, а не так», — пишут горожане.