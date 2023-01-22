«Близкие» прошли во второй тур международного фестиваля КВН в Сочи

20 января в Сочи завершился первый тур фестиваля КВН «КиВиН 2023». В первом туре выступили семь белгородских команд. «Близкие» прошли во второй тур. Но «Близкие» и без этого выступают в Высшей лиге. Такое право белгородцы получили благодаря победе в кубке мэра Москвы.