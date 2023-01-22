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Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

«Близкие» прошли во второй тур международного фестиваля КВН в Сочи

Сегодня, 19:18
Фото: официальная лига МС КВН "Тремпель"
Всего участие в 34-м фестивале «КиВиН 2023» приняли участи семь команд Белгородской области, сообщила официальная лига международного союза КВН «Тремпель».
Сюжет
КВН

20 января в Сочи завершился первый тур фестиваля КВН «КиВиН 2023».  В первом туре выступили семь белгородских команд. «Близкие» прошли во второй тур. Но «Близкие» и без этого выступают в Высшей лиге. Такое право белгородцы получили благодаря победе в кубке мэра Москвы.

Ещё три команды Белгородской области получили повышенный рейтинг: «БЗИК», «Туш» и «Сборная Ракитянского района». Повышенный рейтинг даёт командам попробовать себя в центральных лигах.

Теперь участники фестиваля работают с редакторами — готовятся ко второму туру. Он пройдёт уже завтра, 23 января. Судьи выберут 25 команд, которые получат путёвку в Высшую Лигу КВН.

Кто представляет Белгородскую область на международном фестивале команд КВН в Сочи
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#Ася Дугнист#Общество#КВН#Белгородская область#Сочи#Кивин#Высшая лига квн#Близкие
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