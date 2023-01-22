«Близкие» прошли во второй тур международного фестиваля КВН в Сочи

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
20 января в Сочи завершился первый тур фестиваля КВН «КиВиН 2023». В первом туре выступили семь белгородских команд. «Близкие» прошли во второй тур. Но «Близкие» и без этого выступают в Высшей лиге. Такое право белгородцы получили благодаря победе в кубке мэра Москвы.
Ещё три команды Белгородской области получили повышенный рейтинг: «БЗИК», «Туш» и «Сборная Ракитянского района». Повышенный рейтинг даёт командам попробовать себя в центральных лигах.
Теперь участники фестиваля работают с редакторами — готовятся ко второму туру. Он пройдёт уже завтра, 23 января. Судьи выберут 25 команд, которые получат путёвку в Высшую Лигу КВН.